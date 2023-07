El caos y desorden se tomaron a Bucaramanga por dos razones, la primera, la muerte de un joven motociclista quien invadió el carril exclusivo de Metrolínea y murió tras chocar al pavimento. La comunidad acusa a un agente de tránsito de ser el causante del incidente vial, pero este hecho está en investigación.



Puede leer: Bucaramanga: motociclista muere en accidente que agente de tránsito habría ocasionado



La segunda, un artefacto explosivo que se activó a las afueras de la estación de Policía de el Norte de la ciudad dejando nueva uniformados heridos.

EL TIEMPO habló con Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, sobre los temas de orden público y controles que se deben tomar ante los actos vandálicos que cometieron los motociclistas.



En primer término, fue enfático decir que los operativos de tránsito seguirán, ya que con el nuevo director se ha reducido la accidentalidad, la mortalidad y ha aumentado el cumplimiento de las normas.



"Todo es para garantizar la seguridad y cuidar la vida humana, reduciendo los piques ilegales, y las caravanas que alteran el orden público, son temas que no podemos permitir". dijo.



Lea también: Este es el joven motociclista que murió en accidente en vía de Bucaramanga



Aseveró que en los mal llamados terminalitos se presenta el expendido de drogas y armas de todo tipo.



"Los dispositivos se tendrán que mantener", dijo.

Bucaramanga hoy. Caos y miedo. pic.twitter.com/lmpwAcpgDB — Juan Jacobo Lozano (@jacobolozano) July 5, 2023

¿Por qué una mesa de diálogo con motociclistas que hicieron actos de vandalismo?

"En las protestas sociales hay un espacio de diálogo, hay que escuchar a la ciudadanía. Siempre agotaremos esa instancia para hacer pedagogía, lo que hacemos es proteger la vida. FACEBOOK

TWITTER

El alcalde anunció que el 14 de julio habrá una mesa de diálogo con este grupo de personas.



"En las protestas sociales hay un espacio de diálogo, hay que escuchar a la ciudadanía, pero lo que si es que no vamos a renunciar de ninguna manera a ejercer el control y orden. Siempre agotaremos esa instancia para hacer pedagogía porque fundamentalmente quiero que entiendan que lo que hacemos es proteger la vida. Reconocer que hay una institucionalidad, pero nunca podemos abandonar los espacios con los diferentes grupos".



El mandatario indicó que las personas deben entender que hay que tener una institucionalidad, y un cuidar a la ciudadanía.

¿Cuántos capturados por los actos de vandalismo?

"Fueron en total 14, de esos 10 son nacionales y cuatro de origen extranjero. Se dio orden de captura, unas efectivamente afectaron la propiedad privada y esperamos que los procesos de judicialización se puedan cerrar".

¿Cuál es la versión del agente de tránsito ante el accidente?

"No lo he escuchado, espero que rápidamente tengan videos. Que los proceso disciplinaros que se abrieron y todas las declaraciones que han hecho ante la Fiscalía puedan esclarecer los hechos", relató.



Sin embargo, Carlos Bueno, director de Tránsito, explicó que el alférez relató el momento del accidente y según su testimonio, el joven motociclista se enredó con el cono, luego de que los uniformados realizaran el operativo de control.

¿Seguirán los controles y operativos en la autopista?

"Sin duda, no podemos abandonar ese mandato ciudadano de hacer cumplir la ley y el orden. Vamos a estar revisando en estos momentos un acompañamiento y convenio con la policía para que lleguen uniformados, policías de tránsito, para garantizar la vida de todos en Bucaramanga".



Los operativos están suspendidos hasta nueva orden por el accidente en la autopista.

¿Por qué no hubo toque de queda para evitar disturbios?

"Se estableció un consejo de seguridad con toda la institucionalidad y un Puesto de Mando Unificado, se actuó y pudimos de alguna manera controlar el orden público".

¿En cuanto al artefacto explosivo, ya se sabe quién fue el responsable?

"No se sabe, es materia de investigación y no podemos hacer pronunciamiento sin tener pruebas o evidencias por parte de Fiscalía y Policía".

¿Qué es lo que le hace falta a la ciudad?

Lo más importante es el llamado al gobierno nacional, nosotros necesitamos pronto el aumento del pie de fuerza, una agenda más coordinada con el gobierno, con todos los ministros" FACEBOOK

TWITTER

"Creo que deberían aplazarse temas como la reforma laboral, pensional, y darle una mirada seria a todo lo que tiene que ver como hacinamiento carcelario, esclarecimiento de los delitos FACEBOOK

TWITTER

Lo más importante es el llamado al gobierno nacional, nosotros necesitamos pronto el aumento del pie de fuerza, una agenda más coordinada con el gobierno, con todos los ministros, que hagan más presencia en el territorio, no puede ser que la responsabilidad de temas estructurales como lo es el tema de movilidad, seguridad, de población migrante, habitantes de calle, desplazados, debe ser agenda nacional, debemso buscar soluciones, tenemos que poner una agenda de seguridad como prioridad".

Cárdenas fue enfático en decir que el estado debe revisar la agenda legislativa y priorizar si realmente es importante lo de las reformas.



"Creo que deberían aplazarse temas como la reforma laboral, pensional, y darle una mirada seria a todo lo que tiene que ver como hacinamiento carcelario, esclarecimiento de los delitos, en lo de hurto a personas no tenemos esclarecimiento que superen el 10 por ciento, esos son los verdaderos temas, si se pone en prioridad eso, el fenómeno nacional cambiaría".



Incluso dijo que, así como en el colegio, todos los alumnos perdían la clase, no era porque estaban mal, sino porque el profesor estaba fallando, insinuando lo que sucede en el Gobierno



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO- Bucaramanga.