Pelea política: Juan Carlos Cárdenas denunció a Jaime Beltrán por injuria y calumnia

El lleva y trae entre Jua Carlos Cárdenas, alcalde actual de Bucaramanga, y Jaime Andrés Beltrán, mandatario electo, no se ha acabado.



La semana pasada el pastor Beltrán denunció más de 300 alertas en el empalme por supuestos malos manejos en la administración de Cárdenas. De esa cantidad, 50 serían por presunta corrupción y contratos fantasmas.

Presentamos las principales irregularidades encontradas en el proceso de empalme con la actual administración de Bucaramanga https://t.co/rwj3H8BaPw — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) December 6, 2023

Ante este pronunciamiento, Juan Carlos Cárdenas no se quedó callado y le respondió a través de un comunicado diciéndole que: "Bucaramanga y Colombia no se merecen más políticos espectáculo, ya los hemos conocido y sabemos cómo terminan. Es el momento de un país serio, que tenga futuro; no de oportunismo a corto plazo. En nuestro Gobierno garantizamos transparencia y la ejecución responsable de los recursos públicos".



Además de estas palabras, resaltó lo que ha hecho en su administración como alcalde, sin embargo, esto pasó de castaño a oscuro, pues este lunes, 11 de diciembre, Cárdenas anunció que denunció a Beltrán por injuria y calumnia ante sus aseveraciones.



"Instauré denuncia penal contra el alcalde electo de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, por injuria y calumnia tras sus recientes declaraciones falsas y que buscan desinformar a la ciudadanía. El país está cansado de políticos “espectáculo”, que buscan crear cortinas de humo para esconder sus verdaderos intereses corruptos y politiqueros. Ya no más!", dice en X adjuntando el documento.

Instauré denuncia penal contra el alcalde electo de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, por injuria y calumnia tras sus recientes declaraciones falsas y que buscan desinformar a la ciudadanía. El país está cansado de políticos “espectáculo”, que buscan crear cortinas de humo para… pic.twitter.com/ddQQ8frP4x — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) December 11, 2023

Aunque en un principio, recién se dieron las elecciones el pasado 29 de octubre, pareciera que los alcaldes mantendrían buenas relaciones en el proceso de empalme, se vio una fisura, luego de que Jaime Beltrán a través de sus redes denunciara presuntas irregularidades, entre esas, el supuesto amarre de contratos en varias dependencias.



Melissa Múnera Zambrano.

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.