Joven se salvó de morir al caer por abismo de mirador en Barichara

Bomberos del municipio de Barichara, lograron rescatar a un joven de 26 años que resbaló y cayó por un mirador de este municipio conocido como el Salto del Mico.



"El muchacho perdió el equilibrio y no se supo cómo. Rodó en el abismo aproximadamente 50 metros y afortunadamente se logró agarrar de unos árboles y se pudo sostener mientras bajamos a hacer el rescate", indicó Marcos Angarita, comandante de bomberos de Barichara.



Varios hombres lograron bajar al abismo mientras el joven se sostenía de unos árboles.



"Se logró inmovilizar. Se bajaron 12 unidades con todos los equipos para inmovilizarlo porque no se sabía cómo estaba pero solamente sufrió laceraciones en el rostro", agregó el bombero.



Este lugar es de los más concurridos por los turistas que van a Barichara desde donde se aprecia una vista imponente y se logran grandes fotografías.



