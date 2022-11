Eduardo Fiorillo Gerena fue a un balneario al norte de Bucaramanga con sus amigos en este puente festivo. Al momento de lanzarse a la quebrada, no se percató que era un afluente pando y se tiró como comúnmente se conoce de 'clavado'.



Quienes lo acompañaban estaban esperando su salida del agua, pero, pasaron varios minutos y no aparecía, se asustaron y lo buscaron en la quebrada. Cuando encontraron su cuerpo, Eduardo ya no tenía signos vitales.

Según el reporte de las autoridades y la primera hipótesis del deceso del joven, fue que murió por inmersión. Es decir, Eduardo se habría golpeado en su cabeza al lanzarse al agua y tras quedar inconsciente se ahogó.



​

"Esta persona llega con dos personas más, se lanza a una quebrada, no sale, las personas tratan de recuperar a la persona y lo sacan y ya no tenía signos vitales. Su deceso se produciría por inmersión", contó el coronel Jose Jaramillo.