Daniel Ibáñez, un joven con muchos sueños y de tan solo 22 años, falleció este 5 de julio en un accidente de tránsito, en la autopista de Floridablanca a Bucaramanga, cuando se dirigía en una moto por el carril exclusivo de Metrolínea.



Puede leer: Bucaramanga: motociclista muere en accidente que agente de tránsito habría ocasionado



Las primeras versiones apuntan a que evadió un control de tránsito por invadir carril y, según denunció la comunidad, un agente de tránsito le lanzó un cono para que no se diera a la fuga. Esto le ocasionó una caída mortal en el pavimento.

Facebook Twitter Linkedin

Familiares exigen justicia por su muerte. Foto: Tomada del Facebook

El joven vivía en Floridablanca y trabajaba en una joyería en el barrio Los Pinos, en Bucaramanga.



Lea también: Caos en Bucaramanga: papa bomba, bloqueo de vías y piedras lanzadas por muerte de joven



Una de sus metas era hablar a la perfección inglés, incluso, estaba realizando un curso para mejorar en el segundo idioma y para, posteriormente, irse a Estados Unidos.

Facebook Twitter Linkedin

Familia pide el video del momento exacto del accidente. Foto: Tomada del Instagram.

Daniel era un ser lleno de luz, un hombre muy humilde y dedicado a su futuro.Su forma de ser y su sonrisa la que siempre tenía a pesar de cualquier cosa, Amaba a su familia por encima de todo. FACEBOOK

TWITTER

Su familia lo recuerda en medio de lágrimas y dolor como un hombre feliz, lleno de luz, responsable en el trabajo.



Lea en EL TIEMPO: Fuerte video de motociclistas atacando con piedras carros de la Alcaldía de Bucaramanga



"Daniel era un ser lleno de luz, un hombre muy humilde y dedicado a su futuro, lo destacaba su amabilidad, su forma de ser y su sonrisa la que siempre tenía a pesar de cualquier cosa, Amaba a su familia por encima de todo era un hombre sencillo dedicado y trabajador que luchaba día a día para cumplir sus sueños entre ellos salir adelante para ayudar a su familia. Daniel era la persona más maravillosa y gentil con la que convivíamos, un ser lleno de amor, no hay palabras para expresar lo gran hombre que era mi hermano", dijo su hermana Camila Ibáñez, que en medio de su dolor pide justicia.

Facebook Twitter Linkedin

Su familia habla de quién era el motociclista Foto: Suministrada a EL TIEMPO

Sus familiares que viven en Bucaramanga y Estados Unidos están exigiendo a las autoridades que puedan acceder al video del momento exacto del accidente para que se haga justicia.



"Nos dijeron que según esas cámaras estaban dañadas, se quieren lavar las manos, y no puede ser así. Si hay muchos videos, pero no del momento en que el alférez le lanzó el cono, y no nos quisieron ayudar con las pruebas de las cámaras", dice una familiar.



Daniel estaba estudiando topografía y tenía tres hermanos. Su mamá y una de sus hermanas vive en Estados Unidos.



En Floridablanca vivía con su tía, que era como su segunda madre.



Melissa Múnera

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.