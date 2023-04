El homicidio a un joven de 20 años de edad ha causado conmoción en Bucaramanga por ser un acto de intolerancia.



Nicolás Andrés Fuentes Murillo estaba departiendo con sus amigos en Carrera 36 con Calle 54, en Cabcera del Llano, cuando se le acercan cuatro personas en dos motos y le piden que les suministre bebidas alcohólicas, a lo que el joven se negó a brindarles por ser desconocidos.



Tras esta situación, los agresores apuñalearon a Nicolás en varias ocasiones por todo su cuerpo. El joven fue trasladado a un centro asistencial en donde falleció.

"Es otro hecho de intolerancia, estaba compartiendo con unos amigos en vía pública, estaba tomando con ellos, llegan dos hombres y dos mujeres en dos motos, le piden que compartan bebidas, tienen una discusión y de manera perversa, uno de ellos esgrima un arma y le causa una herida precordial a este joven de 20 años", relató el general José James Roa, comandante de la Policía de Bucaramanga.



Los familiares de Nicolás habían denunciado por redes sociales que este homicidio se cometió por temas de inseguridad y por robarle sus pertenencias, pero, la Policía descartó este móvil, ya que revisaron las cámaras de seguridad y se evidencia la discusión que tienen uno de los agresores con la víctima.



"El 70% de los homicidios que se han cometido en el 2023 es por intolerancia, es porque no me gusta que me diga mi vecino, o porque no me quiere dar una copa de aguardiente agreden, no puede pasar algo tan miserable, los hechos no se registraron en Cuadra Play, fue a varias cuadras del lugar, es un llamado a toda la ciudadanía", puntualizó el general.



