Ludwing Kamilo Zabala Neira, bumangués, un joven de tan solo 19 años, compartía el fin de semana con unos amigos en el embalse Topocoro, en Santander. La víctima decidió nadar en esas aguas, lo cual no es recomendable por lo profundas.



Según las primeras versiones, de un momento a otro se perdió de vista de sus amigos y no volvió a aparecer.



Sus compañeros alertaron y la búsqueda de defensa Civil, Policía y otras autoridades ya va cumplir 20 horas sin ningún resultado.

"Ellos se vinieron a pescar con un grupo de amigos, eran cinco o siete, la lancha que los llevó hasta un sector, tuvo que darle un calambre, se hundió, pidió auxilio, los amigos lo voltearon a mirar, hicieron cadena otros dos, él se hundió faltando seis metros de la orilla", explicó el tío de la víctima.



Relató que el joven de 19 años alcanzó a nadar por lo menos 25 metros por el embalse de Topocoro. Por ahora, las autoridades siguen realizando la búsqueda, pero aún no encuentran.



"El día de hoy se iniciaron las labores, no lo hemos encontrado. La hipótesis puede ser un calambre o un choque térmico por la que se pudo generar en la sumersión, no se puede asegurar hasta que se encuentre el cuerpo", dijo el capitán Andrés Escobar, comandante de la unidad de operaciones especiales en emergencias y desastres de Santander.