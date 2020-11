Joven asesinado fue hallado envuelto en un colchón

En un verdadero misterio de ha convertido para las autoridades el caso de un joven de 22 años que días atrás fue hallado muerto con 9 heridas de arma blanca en su cuerpo de las cuales 7 fueron en la espalda y dos más en cuello y abdomen.

​

Lo que sorprende es que el cuerpo sin vida fue encontrado envuelto de manera rigurosa en el colchón de una vivienda del barrio Siglo XXI en Neiva, Huila.



La víctima fue identificada como Pablo Andrés Cruz Quigua, quien estaba desaparecido y tras la denuncia de sus familiares las autoridades activaron la búsqueda pero infortunadamente fue hallado sin vida.



La historia de este crimen comenzó cuando Pablo Andrés Cruz partió en compañía de un amigo con destino a una vivienda del barrio Siglo XXI donde dos hombres desconocidos le venderían algunos celulares.



El joven ingresó a la casa por lo que su amigo lo esperó afuera más de 2 horas y como no salía le marcó varias veces a su celular sin obtener respuesta.



“Por último, tocó la puerta y unas personas le dijeron que su amigo se había ido”, afirmó el coronel Héctor Ruiz, comandante de la Policía en Neiva.



Preocupado por esa situación el amigo le insistía marcando el celular pero no le contestaba con lo que decidió informarle a los familiares que lo buscaron ese día sin saber nada de su paradero.



Las denuncias de la desaparición fueron conocidas por la Personería de Neiva que de inmediato dio aviso a la Policía. Un grupo de Policía Judicial ingresó a la casa pero en la primera búsqueda no hallaron ninguna noticia del joven ni rastros de su paradero.

Al intensificar la búsqueda la Policía revisó con rigurosidad la vivienda y a los agentes les llamó la atención un colchón que permanecía dentro de una pieza tapado con prendas de vestir.



Al remover los elementos encontraron el cuerpo de Pablo Andrés oculto dentro del colchón y se estableció que había sido atacado pues presentaba 9 heridas de arma blanca que le ocasionaron su deceso. La mayoría de las heridas fueron hechas en su espalda.



“El cuerpo estaba envuelto, oculto en un colchón y tenía ropa”, señaló la Policía.



Para responder penalmente como posibles autores de estos hechos fueron capturados Jesús Marcelo Díaz Forero, 26 años, y Jefferson González Lozano, 19, quienes fueron llevados a audiencia de control de garantías.



Las autoridades creen que posiblemente se presentó una disputa por lo que Pablo Andrés fue atacado con arma blanca, pero no se ha podido determinar las causas ni la manera en que se desenvolvieron los hechos.



Versiones preliminares apuntan a que los detenidos serían los autores y alegarían en las audiencias que fueron atacados por el joven, pero la pregunta que muchos se hacen es ¿si hubo disputa, si fueron atacados, por qué los capturados no dieron aviso a las autoridades para informar lo sucedido en esa vivienda?.



Tras las audiencias en el Palacio de Justicia de Neiva un Juez dictó medida de aseguramiento a los capturados y los envió a la cárcel por el delito de homicidio agravado.



FABIO ARENAS

PARA EL TIEMPO

HUILA