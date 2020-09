José Eugenio, el caricaturista sin cédula que incomoda a la política

José Germán Eugenio Ramírez nació el primero de diciembre del 2005 en el municipio de Carcasí (Santander), ubicado en la vía entre Curos y Málaga -donde construyeron el polémico puente Hisgaura-.



Es el mayor de dos hermanos y a sus 14 años ya tiene claro lo que quiere ser en la vida: un reconocido caricaturista de opinión.



Siempre lleva una libreta en el bolsillo, allí escribe las ideas que se le ‘vienen’ a la cabeza, “leo muchas noticias, siempre estoy pendiente de lo que está pasando en el país y cuando se me ocurre algo lo anoto en mi libreta para después plasmar mi opinión sobre la realidad colombiana en el dibujo”, cuenta José.



Cursa noveno grado en el colegio Nuestra Señora del Rosario en el municipio de Málaga y cuando se gradúe quiere estudiar Artes en la universidad Javeriana en Bogotá.



“Desde que pudo coger un lápiz él comenzó a dibujar. Aprendió leyendo y mirando a otros caricaturistas. Cada que cumple años nos pide de regalo cursos y libros”, cuenta Lucy Rincón, su mamá.



Solo fue hasta sus once años cuando comenzó a dibujar caricatura, en especial a políticos. El año pasado, cuando tenía 13 años vio en el celular de su papá una caricatura de Diego García -un caricaturista santandereano- después de ese día, José se inspiró a plasmar la opinión en sus dibujos.

Viajó siete horas desde su vivienda en la vereda Victorigua en el municipio de Carcasí hasta Bucarmanga para el lanzamiento del libro de Diego García ‘Bucaramanga en 101 caricaturas’, allí encontró una inspiración.



“José tiene mucho futuro, cuando veo lo que hace me acuerdo de un joven que portaba el 19 en la camiseta jugando futbol y hoy es el 10, el mejor jugador del mundo, Lionel Messi”, dice Diego para referirse al talento que tiene el joven caricaturista.



Después de eso, José comenzó a digitalizar las caricaturas que pintaba en el papel, “aprendí leyendo cómo utilizar los programas para pasarlas al computador y poder publicarlas en las redes sociales. Me demoro dos horas, mientras la dibujo en el papel a lápiz a mano alzada, luego la digitalizo en Adobe Photoshop”, cuenta.



Sus papás le dijeron que esperara a cumplir 14 años para abrir redes sociales y fue en julio de este 2020 cuando publicó por primera vez una caricatura en su Twitter.



“Él me dijo que quería tener sus cuentas y le dijimos que después de los 14 años para que hiciera con más responsabilidad sus publicaciones. Él maneja sus propias redes, pero nosotros estamos pendientes y supervisamos”, cuenta Lucy.



Su caricatura favorita fue una que publicó en su red social el día que abrió Twitter, “con la caricatura del Fiscal Barbosa gané algo de reconocimiento, le remplacé el chipolo por una cola de rata”, cuenta José.



Y es que justamente ese día, el caricaturista Matador, posteó su caricatura y recibió más de seis mil favoritos en la red social.

Que buena caricatura de un chico de 14 años pic.twitter.com/zAFiqUNRe5 — matador (@Matador000) July 1, 2020

Actualmente, José trata de publicar cada semana y también lo hace en un portal de la provincia de García Rovira donde él vive.



Es el miembro más joven de la Asociación de Caricaturistas Independientes de Colombia, a la que hace parte por una invitación especial.

MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

BUCARAMANGA