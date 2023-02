Johanis Menco Castillo, una futbolista profesional y topógrafa de 28 años, oriunda de San Pablo, sur de Bolívar, le cambió la vida en pandemia, no por el virus del Covid-19 sino por un accidente que tuvo en su apartamento de Villa Firenze, en Floridablanca.



El 28 de junio del 2020 en Floridablanca, Santander, se tropezó con una baldosa, se estrelló con el vidrio del balcón y este le perforó en tres partes la arteria femoral. Perdió mucha sangre y estaba a punto de morir.



La llevaron a urgencias a la clínica Foscal, del municipio dulce. De inmediato la sometieron a tres cirugías para poder recuperar su pierna izquierda, pero ninguna intervención fue exitosa.

Era la arquera del Real Santander Foto: Johanis Menco

Al despertar, mi mamá me pedía perdón, pero no tenía idea que había perdido mi pierna"

Al principio tuvo que pasar por un duelo y aceptar vivir sin una pierna. Foto: Johanis Menco

Los médicos les dijeron a sus padres que tocaba amputarle su pierna o podría morir. La noticia dejó en shock a la mamá de la exarquera del Real Santander.



Elegir fue muy difícil para ellos y Johanis tuvo que ser trasladada a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por no hacerle la cirugía de inmediato.



Estuvo ocho días inconsciente. "Al despertar, mi mamá me pedía perdón, pero no tenía idea que había perdido mi pierna", decía Johanis.



Cuando se vio la pierna vendada, entró en shock, no lo podía superar, tanto fue el impacto que tuvo que recibir tranquilizantes y dormir de nuevo.



"Me dio la noticia, quedé en shock, tuvieron que dormirme otra vez, ahí comencé a aceptar y a asimilar la noticia, fue muy duro, volví a despertar y comencé el luto, pensaba en que no podía volver a jugar más fútbol".



Johanis le contó a EL TIEMPO que su cabeza estallaba de solo pensar que su vida giraba alrededor del fútbol, pues hacía parte del equipo Real Santander y solo se dedicaba a patear un balón.

Me caía muchas veces porque no asimilaba que no la tenía, estaba con el síndrome del miembro fantasma, tenía ganas de rascarme y no estaba la pierna, eso fue muy duro".

En su momento tuvo que recibir ayuda psicológica, de psiquiatría y terapias. Fueron dos meses críticos, de solo llanto y de cuestionarse por qué esto le había pasado a ella y no a otra persona.



Poco a poco comenzó a ayudarse a sí misma, a aceptarse de que era una nueva Johanis Menco sin su pierna.



"Me caía muchas veces porque no asimilaba que no la tenía, estaba con el síndrome del miembro fantasma, tenía ganas de rascarme y no estaba la pierna, eso fue muy duro".



Luego de un largo proceso de pérdida y de duelo emocional, Johanis, una guerrera en este camino, se puso su prótesis a los cuatro meses, comenzó a caminar, a nadar e inició una nueva vida.



Comenzó a dedicarse a la natación paralímpica. "Nadaba, solo nadaba. Dije, tengo que seguir, cinco o seis meses nadando, con Moisés, que es nadador paralímpico".



Lamentablemente, Menco no conectó con la natación, cayó en la monotonía y comenzó a buscar otro tipo de deporte. A los 11 meses de su accidente encontró el ciclismo, le agradó este deporte y ahora entrena para participar en campeonatos.

Comenzó a ganar medallas en Paracycling

Futbolista del Real Santander Foto: Johanis Menco

"Me encanta el ciclismo, hago en ruta y pista, estoy entrenando, ahí me quedé, me gustó, hago competencias".



El aprendizaje en el ciclismo para Johanis comenzó con caídas, pues no era capaz de andar con una pierna. Tuvo que pasar por muchas prótesis para que su muñón pudiera adaptarse y no se lastimara. Encajó en una de ellas y con esa compite y entrena.



"Intenté con una pierna, me daba miedo, me caía, perdía el equilibrio, entonces, comencé a montar con una prótesis, me buscaron la mejor para poder montar, pasé por muchas prótesis, me sacaban sangre y llegué a la que era, y con la que me adapto a todo".

Entrena en Paracycling Foto: Johanis Menco

En noviembre del 2021 se hizo el Campeonato Nacional de Paracycling, en Bogotá y ganó una medalla de bronce con solo tres meses de entrenamiento.



"Fue algo emocionante, me motivé, me gustó, es muy duro porque pasas de un deporte en equipo a uno individual, fue satisfacción, sé que había perdido una pierna, pero no el espíritu deportivo, las limitaciones son mentales, ahí entendí eso, eso fue algo muy bonito".



Los triunfos luego de una adversidad muy fuerte continuaron, en el 2022, fue campeona departamental de pista en Santander.



Iba bien en su nuevo deporte hasta finales del año pasado, cuando detectó un problema en la pierna derecha.

La piedra en el camino que superó y ganó

No podía caminar, perdí mucho equilibrio, me cortaron los dedos, me los dejaron estirados, no se mueven para ningún lado, eso fue una malformación de pie de garra".

TWITTER

Casi pierde su otra pierna por tener una lesión. Sus dedos no los siente. Foto: Johanis Menco

Johanis Menco contó que en septiembre del año pasado cuando se preparaba para la Copa Colombia, que se iba a realizar en Granada (Meta), tuvieron que hacerle una cirugía reconstructiva en su pie derecho, porque de la rodilla para abajo tenía una lesión y su extremidad, a veces, no le respondía.



Los doctores le dijeron que desde el accidente su otra extremidad resultó afectada perdiendo la sensibilidad, solo sintiendo el 20 por ciento de sus movimientos.



Tuvo que entrar de nuevo a quirófanos para no perder su otro pie. Finalmente, los expertos lograron salvarla. Después de la intervención sus dedos quedaron inmóviles, pues tuvieron que hacerle la reconstrucción de su pie. Actualmente, Johanis no siente nada.



"Los dedos quedaron en garra, no podía caminar, perdí mucho equilibrio, me cortaron los dedos, me los dejaron estirados, no se mueven para ningún lado, eso fue una malformación de pie de garra debido a la lesión que tengo en el nervio. Casi pierdo el pie".



La recuperación debía ser de seis meses, pero por competir en la Copa Colombia a los tres meses ya estaba entrenando y, en diciembre, logró dos medallas de bronce, a pesar de que los médicos le dijeron que debía estar quieta medio año.



Contó que todavía le cuesta el equilibrio, pero en unos meses podrá ponerse de pie con esa pierna.

La futbolista y ahora ciclista dicta conferencias de superación personal a raíz de su experiencia de vida. Explicó a este medio que la contratan tanto empresas privadas como públicas.



En cuanto a si puede continuar en paracycling, dijo que con su prótesis no la limita en ningún deporte, se trata de un elemento que le brindó Ottobock especial para entrenar en el velocípedo.



"Con mi prótesis no me limito a nada, ni para montar bicicleta, y bueno, para la bicicleta es una prótesis especial de Ottobock que son los encargados de ellas".



"Dios me dio la segunda oportunidad, tengo un propósito y es poder transformar y cambiar vidas, hay muchas personas que pasan por esa situación, optan por querer suicidarse, piensan que no pueden seguir con su vida. En esta vida tengo un para qué grande, es decir, una razón importante por la que sigo con vida, y Dios me tiene ahí para ayudar", puntualizó Johanis Menco.