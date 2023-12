Jessi Uribe responde a público que lo criticó por concierto: 'No hicieron sino joder'

El pasado 20 diciembre el cantante Jessi Uribe se presentó manera gratuita en la carrera 27 con Avenida González Valencia, en Bucaramanga, con el fin de celebrar los 401 años de la ciudad.



El montaje el escenario generó caos vehicular fuerte y serias críticas de los cibernautas, debido a que fueron tres días de trancones de alrededor de 3 horas, en donde la autopista estaba totalmente bloqueada.

Ante las críticas, el cantante subió un video a sus redes sociales en el que demostró el éxito total de su concierto, con gran cantidad de público, y le respondió a los usuarios en redes sociales que le exigían algún pronunciamiento por la congestión vehicular que generó su presentación.



"Se me cumplió lo que soñé, Bucaramanga bailó cumbia. Gracias a los que me acompañaron a esta hermosa noche que quedará en la historia de nuestra ciudad, cumbia para el mundo, sueño con que seamos reconocidos como la ciudad capital de la cumbia. Y los demás que no hicieron sino joder por redes, pero se vieron el show por TV, llórelas menor 😂 y báilalas 🕺🔥lo logramos", dijo en X.



Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga