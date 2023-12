Jaime Beltrán, alcalde electo, se reunió con los 19 concejales en Bucaramanga

En la tarde de este martes, 5 de diciembre, el alcalde electo de Bucaramanga, el pastor Jaime Andrés Beltrán, citó a los 19 concejales y gremios económicos para ir adelantando lo que será el trabajo de los próximos cuatro años.



Dentro del encuentro el mandatario indicó que hay cosas muy complejas de mejorar en la ciudad como el tema de el Carrasco, Metrolinea, movilidad, el impuesto predial, entre otras.



Les dijo a los concejales que fueran a buscarlo para proyectos de ciudad y no para negocios, ya que en este último caso la puerta estará 'cerrada'.

Tuvimos el primer encuentro con los 19 concejales electos y gran parte del sector gremial y productivo de la ciudad.



Sin protocolo y sin importar las diferencias políticas, porque los problemas de Bucaramanga no dan espera y se requiere unidad para solucionarlos.



Uno de los proyectos que necesita la 'ciudad de los parques' es la vía La Virgen - La Cemento, obra que ha pasado por varios gobiernos y no se ha concluido.



Jaime Andrés Beltrán puso como ejemplo esta obra para decirle a los 19 corporados que hicieran equipo direccionado en lo que necesita Bucaramanga para avanzar y tener desarrollo de ciudad.



"Los temas de ciudad principales, la virgen - la cemento. y me encuentro que el peaje de Rionegro es importante... Los proyectos de Bucaramanga no estarán basados en negocios, porque no me interesa el negocio, estará basado en qué necesita la ciudad. el quien los financie, qué se plantea desde el Concejo, qué propone", dijo el pastor Jaime Andrés.



