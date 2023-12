Jaime Beltrán criticó fuertemente a Gustavo Petro tras decreto sobre drogas en el país

En Bucaramanga surgieron fuertes críticas del decreto que anunció el presidente de Colombia, a esto Jaime Andrés Beltrán, alcalde electo, criticó fuertemente esta dinámica, aseguró que esta decisión a nivel país es inaceptable y ratifico que apenas asuma como mandatario en el 2024 no va a permitir que esto suceda en los parques, alrededores de colegios o calles, ya que esto afectaría directamente a los menores y adolescentes.



Beltrán dice que tiene la facultad de prohibir la comercialización de droga en espacios públicos, basado en la sentencia c- 120 del 2023 de la Corte Constitucional que puede hacer de Bucaramanga una ciudad libre de droga y, por ende, un territorio seguro.

"Es inaceptable lo que en Colombia está pasando para combatir el consumo de sustancias psicoactivas en espacios público, situación que pone en peligro la vida de nuestras familias, la salud y la tranquilidad de todos los bumangueses, el presidente señala como un acto criminal la labor que hacen los policías, cuando evitan el consumo de droga en un parque o calle y así mismo la distribución; muchas veces ellos exponen sus vidas para que nosotros vivamos tranquilos. Como alcalde no permitiré la comercialización de droga en espacios públicos como parques, o colegios", dijo el pastor Beltrán.



El mandatario electo en medio de su campaña política había dicho que lo primero que llegaría a hacer cuando asuma la dirección de Bucaramanga era tener los parques libres de jíbaros que dañan la vida de los niños y adolescentes. Esa fue una de las principales propuestas que anunció y, por ende, rechazó tajantemente el anuncio de Gustavo Petro.



Sobre el texto del decreto indicó que conoce claramente lo que está pidiendo el presidente y dijo que todo esto es absurdo, incoherente e ilógico, pues lo que prima es el derecho de los niños, ya que también se habla de la distribución y comercialización de las sustancias psicoactivas.



"Es que lo que me parece grave es que no solo habla del consumo, también habla de la distribución y comercialización, pues señores, lo tendrán que hacer a puerta cerrada, y a escondidas porque nosotros no lo vamos a permitir, la ciudad nos la van a respetar y la vamos a hacer respetar, cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, pero en espacio público donde hay niños prima el derecho de los niños", agregó Beltrán.



Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.