En vilo Jaime Beltrán: ¿proceso de nulidad podría dejar a Bucaramanga sin alcalde? 

La vida política del alcalde Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán podría verse afectada en los próximos días o meses debido a que el Tribunal Administrativo de Santander admitió la cuarta demanda de nulidad electoral contra el mandatario por, presunta doble militancia.



Los hechos se remontan al 2023 cuando Beltrán, en medio de su campaña política, en varias ocasiones, presuntamente apoyó a otros candidatos que no eran de su mismo partido.



Esta sería la complicación por la que podría perder la Alcaldía y los bumangueses quedarían sin el alcalde, algo similar a lo que sucedió con Girón desde el 2019 en el que casi cuatro veces se rotó de administrador y con Rodolfo Hernández tras su inhabilidad cuando se lanzó como gobernador de Santander.

Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga.

El proceso

Actualmente existen cuatro procesos de nulidad admitidos por parte del Tribunal Administrativo de Santander, el cual se van a unificar recopilando todas las pruebas para que se resuelva en una sola sentencia.



Dentro de las denuncias se arrojaron que, hay varios videos y fotos en el que Jaime Beltrán supuestamente pidió apoyo para votar por ciertos concejales y diputados para las elecciones del 29 de octubre del 2023, candidatos que no pertenecían a Colombia Justas Libres, partido con el que fue avalado y ganó la Alcaldía de la capital de Santander.



Expertos indicaron que este proceso podría tardar, por lo menos, dos años si falla en contra o a favor del pastor Beltrán y si se apela en segunda instancia.

Jaime Andrés Beltran candidato a la Alcaldía de Bucaramanga ejerciendo su derecho al voto.

¿Qué dicen los expertos?

EL TIEMPO consultó con dos abogados expertos en el tema para saber qué podría pasar con el futuro de Bucaramanga en estos cuatro años de mandato.



Los dos coincidieron en que, si se llega a verificar que Jaime Beltrán cometió la doble militancia y que el juez falle en contra, en primera instancia,; el hoy alcalde puede apelar, y si en segunda instancia vuelve a fallar a favor de los demandantes, inmediatamente Bucaramanga queda sin alcalde.



De inmediato, Beltrán tiene una última posibilidad y es poner una tutela por violación a sus derechos, sin embargo, ya con el fallo en segunda instancia el proceso queda en firme y durante el tiempo que se resuelve la tutela el pastor no podría ejercer como alcalde.



"Si declaran la nulidad, automáticamente hay dos posibilidades, si ninguna de las partes coloca el recurso de apelación, queda la sentencia en firme, si hay una apelación en el acto administrativo, eso lo conocerá el Consejo de Estado, en la sección quinta, mientras tanto, el beneficio lo tiene la persona demandada, que en este caso es Beltrán debido a que interpone la apelación, es decir entra en estado suspensivo, se suspende la decisión hasta que en segunda instancia o confirme o retraiga la sesión", dijo Julián Duarte Ballesteros, abogado especialista en derecho administrativo y en derecho constitucional.



Continúa diciendo el experto: "en la última decisión no le queda más que una tutela porque le violaron un derecho, pero no queda con efectos suspendidos, y queda en firme, y debe cumplirse inmediatamente".



El abogado Carlos Alfaro indicó que si esto la situación no favorece al hoy mandatario y los hechos ocurren faltando 18 meses para terminar el periodo, el gobernador debe designar una terna y elegir un mandatario encargado.



En llegado el caso de este proceso suceda antes de los 18 meses, habría elecciones atípicas en Bucaramanga.



"Esta inhabilidad sería de rango constitucional. En campaña Beltrán fue apoyado por

Colombia Justa Libre, en ese orden de idea no podía subirse a una tarima y dar apoyo a quienes no fuesen de su propio partido, hay fotos videos en el que, al parecer apoya a gente del Concejo y Asamblea, eso configura doble militancia", dijo Alfaro, abogado consultor y especialista.

Beltrán podría dejar de ser alcalde.

Posesión del nuevo alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán.

Inteligencia artificial

Dentro de las posibilidades que podrían salvar a Jaime Beltrán es que los videos e imágenes que involucran al mandatario en supuesta doble militancia pudieron ser hechos con inteligencia artificial, según fuentes que le dijeron a EL TIEMPO.



Ante esta posibilidad, el abogado Duarte indicó que los defensores de los demandados sustentan en varias ocasiones que las pruebas pueden ser codificadas con IA.



"Esto ha evolucionado a las nuevas tecnologías en donde jueces y magistrados tendrán que tener sus armas filosas para no permitir ser engañados o burlados con este tipo de tecnología", dijo el abogado Duarte.



El abogado Alfaro se suma a los comentarios del experto Duarte, pero añadió que, "los demandantes no tienen en cuenta que estas pruebas se sacan desde las redes sociales del mismo candidato, que en algún se subieron".

Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.