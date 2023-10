El 'bukele' santandereano, un pastor de iglesia es el nuevo alcalde de Bucaramanga

Jaime Andrés Beltrán es pastor de una iglesia cristiana y fue concejal de Bucaramanga en dos periodos, en el 2019 se lanzó para ser el alcalde de la ciudad y a pesar de que no fue elegido, obtuvo la segunda votación más alta, seguida del hoy mandatario Juan Carlos Cárdenas.



Durante su campaña a la Alcaldía de Bucaramanga se le tildó de que recibió el apoyo del clan Aguilar, a excepción del exsenador Richard Aguilar, y, además, también los clanes Villamizar y Tavera estarían detrás de hacer fuerza para que fuera mandatario y asumiera el poder de la ‘ciudad de los parques’.

Hoy votamos temprano para hacer valer nuestra voz en Santander. Juntos, con @GralJuvenalDiaz como Gobernador y @soyjaimeandres como Alcalde, trabajaremos por nuestro territorio.

¡Nuestro voto cuenta! pic.twitter.com/AMk2QAybxb — Diego Tamayo (@soydiegotamayo) October 29, 2023

Una de las evidencias de estos rumores fue que, a mediados de septiembre, un mes antes de las elecciones, recibió la adhesión del excandidato a la alcaldía, el rector de Uniciencia, Diego Tamayo, la controversia no viene de este personaje, sino de quienes apoyaban su campaña, el Centro Democrático y el clan Villamizar.



En el evento de esta adhesión se vio la presencia del representante a la cámara por Santander, Oscar Villamizar, quien mostró su apoyo abiertamente a Beltrán.



Por esa misma fecha, el gobernador Mauricio Aguilar, reveló que muchos candidatos habían buscado a su papá, el coronel Hugo Aguilar, condenado por parapolítica, y que todos lo negaban.



En el caso del pastor Jaime Andrés aseguró que durante los últimos meses le hizo varias llamadas al coronel Aguilar.



"Beltrán recibe apoyo de Oscar Villamizar, Alirio Villamizar, del señor Iván Díaz Mateus, y hablan de transparencia, dejen esa hipocresía política, quieren que le brinden apoyo, pero ahora quieren ocultar ese respaldo que han querido buscar", dijo el gobernador en septiembre de este año.



Ante estas declaraciones Beltrán insistió en varios debates que no hizo alianzas con nadie y que era un candidato independiente, negando abiertamente que había buscado apoyo del clan Aguilar.



Siendo así, su voto pudo lograrse por los seguidores de su iglesia cristiana Camino a la Libertad, al ser pastor, por el apoyo de partidos tradicionales y también por el voto de opinión al declararse el ‘Bukele Bumangués’.



El pastor y exconcejal ha sido un personaje controversial por incentivar la ‘paloterapia’ o mal conocido como ‘justicia por mano propia’, cuando era corporado en sus redes sociales publicaba su favoritismos y apoyo a que la comunidad tomara venganza y se defendiera de los robos y hurtos de Bucaramanga, justificándose en que la gente estaba sola, y había una desgobernanza.



“Yo lo que he promovido de manera directa es que los ciudadanos deben saber que tienen derecho de defenderse. Cuando invaden su propia casa, invaden su territorio, el auto. Ellos también tienen derechos, no solo los delincuentes, lamentablemente es que hay motivación para el delincuente y el ciudadano no puede hacer nada, es lo que ha llevado a que ellos ganen ventaja hoy, lamentablemente, los ciudadanos han tenido que protegerse con tejas, rejas para no dejar ingresar a los ladrones”, dijo en entrevista con EL TIEMPO.

Foto: Jaime Moreno

Sus pasos

El comunicador Social Magister en gobierno del Territorio y gestión Pública empezó hace 22 años en la resocialización de jóvenes. En los últimos 12 años realizó investigaciones desde el Concejo de Bucaramanga sobre microtráfico, explotación infantil, violencia contra la mujer, guerra de pandillas, el alquiler de menores, este último que se convirtió en una denuncia a nivel nacional.



“Pazificándonos”, fue un proyecto social destacado dedicado a detener la guerra entre pandillas de un varios sectores de Bucaramanga y a su vez para apoyar a jóvenes en su proyecto de vida empresarial por medio del ShopFest, una estrategia que busca impulsar a pequeños empresarios santandereanos.



Jaime Andrés se inscribió en la Registraduría con el aval de Colombia Justas Libre, el coaval del partido de la U y el movimiento Salvación Nacional es Casado con la también comunicadora social Paula Ramírez, padre de tres hijos; Alejandro, Alicia y Alana.

Foto: Jaime Moreno

Analistas hablan de su gobernanza

Durante su campaña Jaime Andrés Beltrán se mantuvo de primero en las encuestas y es un político conocido por criticar la falta de seguridad que hay en Bucaramanga, controversia que lo hizo más visible.



Expertos indicaron que el voto de Bucaramanga es cínico, ya que perdonan y olvidan lo que sucedió en épocas pasadas.



En este caso, aunque la gente está cansada de lo tradicional y la política corrupta, la población se le olvidó que el pastor Beltrán está rodeado de lo mismo, clanes, con alcaldías anteriores y políticos desgastados.



Además, su discurso de que la seguridad volverá a Bucaramanga es otro punto a favor en su campaña política porque tocó la emocionalidad de los electores.



Julio Acelas, un analista y politólogo reconocido en Santander, dijo que una de las variables más importantes en esta contienda electoral fueron sus seguidores en su religión.



“Es una ciudad totalmente conservadora, goda, que va a la misa los domingos, el voto cínico sabe que es eso, se lo perdona, sabe y le da preponderancia el tema de la seguridad”, puntualizó.

Foto: Jaime Moreno

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.