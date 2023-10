Las propuestas en Bucaramanga con la alcaldía del 'Bukele' santandereano, Jaime Beltrán

El pastor y hoy alcalde Jaime Andrés Beltrán desde el dos de enero del 2024 se dedicará principalmente a recuperar la seguridad que tanto aclaman los bumangueses.



Ese será su primer enfoque, luego de que, según él, la gente perdió la esperanza por la desgobernanza de administraciones anteriores.



Puede leer: El 'bukele' santandereano, un pastor de iglesia es el nuevo alcalde de Bucaramanga



Desde su plan de gobierno propone la transformación del mercado de las Pulgas, y la reconstrucción de la plaza San Mateo para mejorar sitios que se convirtieron en foco de inseguridad.

Bucaramanga 29 octubre 2023. Así avanzan las elecciones para alcaldías , ediles y concejales en la ciudad de Bucaramanga. Elecciones Regionales 2023. foto Jaime Moreno Foto: Jaime Moreno

Para mermar la congestión en las estaciones y cárceles, Beltrán se comprometió con la construcción del centro reclusorio transitorio para no condenados, que ya lo tiene Bogotá, Cali.



“Vamos a descongestionar las estaciones de Policía, construyendo una cárcel para no condenados, será una alianza público privada con empresas de seguridad que asuman el papel de proteger a ciudadanos y de estas personas”, dijo en EL TIEMPO.



En cuanto a movilidad, el hoy alcalde dice que definitivamente Metrolínea no iría más al ser liquidada, y para tener un transporte para todos los ciudadanos se debe crear un nuevo ente gestor porque el transporte masivo continua, pero creando una nueva dinámica del sistema basado en transporte multimodal. Es decir, el transporte masivo debe ir por la troncal, pero por las arterias tiene que llegar el transporte convencional.



Algo relacionado con la movilidad, pero a la vez ligado al desarrollo son dos obras de la troncal norte- sur, que hacen falta, la doble calzada La Virgen - la Cemento y la cemento - Café Madrid.



Para este proyecto hay una idea que se llama “Bucaramanga Avanza”, que tiene dos fases‘, la primera, se trata de sacar a la ciudad del atraso y la segunda fase, es dejar proyectado el cable a Morrorico, el cable a Colorados, el cable al Aeropuerto, pero para eso hay que reconstruir el tema de transporte masivo.

Se permitirán taxis Foto: metrolinea

El pastor tiene 22 años de experiencia en la resocialización de menores. El le explicó a este medio que en sus primeros 100 días de gobierno se dedicará a recuperar los parques de tanto jíbaros, para que los niños puedan respirar un aire libre y no caigan en las drogas.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.