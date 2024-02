Reforzarán seguridad en Santander ante amenazas de disidencias de las Farc

Durante este miércoles 31 de enero se realizaron dos consejos de seguridad, uno en Barrancabermeja y otro en Bucaramanga tras un video que circuló en redes sociales en el que disidencias de las FARC amenazan a bandas criminales del Magdalena medio.



Además de esto para reforzar la seguridad en la ciudad de los parques. Iván Velázquez, ministro de defensa, indicó que se reforzará la seguridad con 45 uniformados en el área metropolitana de Bucaramanga y otros 45 en Barrancabermeja.

En la plaza pública de Bucaramanga, el ministro de Defensa, @Ivan_Velasquez_ informa a medios y ciudadanos las conclusiones del Consejo de Seguridad. Destaca la necesidad de mantener la disminución en las cifras de criminalidad y mejorar la seguridad ciudadana. Este esfuerzo se… pic.twitter.com/cNn4T9bbNO — Mindefensa (@mindefensa) January 31, 2024

En el puerto petrolero se creará el Gaula y habrá un incremento de patrullas fluviales para mejorar la seguridad en el río Magdalena.



Las autoridades harán operativos encubiertos. El alto funcionario indicó que se estimará que cada mes estaría realizándose un consejo de seguridad para mirar cómo está el avance de la reducción de delitos y homicidios.

Incremento de pie de fuerza para garantizar la seguridad en Barrancabermeja y Magdalena Medio



Luego de Consejo de Seguridad en @PoliciaDEMAM, el ministro @Ivan_Velasquez_ se refirió a la llegada de:

✅45 efectivos de @PoliciaColombia, entre ellos 20 uniformados especializados… pic.twitter.com/fyw0z2lYWq — Mindefensa (@mindefensa) January 31, 2024

Velásquez indicó que con inteligencia militar se está haciendo seguimiento para identificar a las personas de la segunda Marquetalia, de las disidencias de las Farc, que aparecen en video amenazando a bandas criminales del Magdalena Medio.



"Es un intento por mostrar nueva presencia, pero que no está muy acorde a la realidad, lo cual no significa que las fuerzas militares no tomen todas las previsiones necesarias", dijo el ministro.

