Juan Alfonso Latorre, director del Invías, dijo en Bucaramanga, que se estudia la posibilidad de cobro de valorización en predios para mejorar las vías nacionales del país.



Explicó que se buscan fuentes de ingresos para transformar los corredores de Colombia- Una de ellas son los peajes, pero la valorización, que es el beneficio que adquiere un propietario de un inmueble, puede ser la segunda opción.



Latorre contó que el Gobierno desde el Ministerio de Transporte está considerando esta idea del cobro de la valorización como fuentes de recursos para mejorar la infraestructura de las vías a nivel nacional.

"Este recurso se hace con base a un beneficio que se genera con la construcción de una vía, se hacen buenas calzadas y eso tiene un impacto y área de influencia que se evalúa, se estudia y en la medida que se establece el beneficio se hace un cobro y ese recaudo será para hacer nuevas vías de Colombia".



En cuanto al costo, se tendrá que definir a través de un estudio económico dependiendo de la actividad, productividad y el aporte del predio.



Puede leer: Semana Santa: Ruta del Sol II es criticada de nuevo por los viajeros

​

Es decir, si un predio pasó de cinco millones a cobrar 15, de esa última cifra de ganancia, el Gobierno le cobraría al propietario un millón aproximadamente.



"No es un cobro deliberado, eso es predio a predio, no hay tarifa fija, no es una propuesta impopular, solo se le cobra al que tiene capacidad económica para pagarlo y al que se demuestra económicamente el beneficio. Hay predios frente a una vía sin pavimentar. Por ejemplo, hay un predio que vale cinco millones y si se mejora la vía aumenta a 15 millones de pesos, hay un beneficio de 10 millones de pesos de los que recibe el propietario, la idea es que nos aporte un millón, 800 mil pesos o 500 mil y eso permite que haya mejor vía", explicó el director del Invías.

¿Cómo estamos de vías en Colombia?

Según Latorre, hay más de 100 mil kilómetros de red terciaria en malas condiciones, y 10 mil kilómetros en red primaria que requiere mejoramiento en dobles calzadas, puentes afectados y pavimentación.



"Hay que buscar fuentes de financiación para mejorar vías, el país las necesita".

Melissa Múnera Zambrano

Periodista de EL TIEMPO - Bucaramanga

Escríbenos: Melmun@eltiempo.com