Un bebé de siete meses llegó sin signos vitales a un centro de salud de Cincelada, en Coromoro, Santander. Los médicos de esa entidad médica le hicieron reanimación y todas las maniobras para salvarlo, pero fue imposible.



Puede leer: Joven agredió brutalmente a su mamá con arma cortopunzante en rostro y cuerpo



Por eso se activó la alarma de que esta muerte se pudo generar por un presunto maltrato infantil, ya que hace dos meses tuvo una fractura de fémur, diagnóstico que es muy complejo por los meses de nacido.

Facebook Twitter Linkedin

Administró la dosis de una sustancia que creía que era cocaína. Foto: iStock

El niño llegó muerto. El niño tuvo una fractura en el fémur, en un niño lactante es muy complejo, para que se dé tiene que ser un trauma muy grave, por eso se sospechaba maltrato. FACEBOOK

TWITTER

"El niño llegó muerto, se hizo la reanimación, pero estaba muerto. El niño tuvo una fractura en el fémur, en un niño lactante es muy complejo para que se dé tiene que ser un trauma muy grave, por eso se sospechaba maltrato y se activó toda la ruta, se llamó a policía, infancia de adolescencia, ese proceso está en curso, porque no lo llevaron los papás, eso nos causó curiosidad", explicó Carlos Quintero, gerente del hospital de Coromoro.



El experto indicó que cuando los doctores recibieron al bebé de siete meses no tenía signos de violencia, pero sí les causó extrañeza los antecedentes.



Aunque no se tiene muchos detalles de esta muerte, las autoridades médicas sospechan que hubo presuntas agresiones hacia el recién nacido en otras ocasiones.



La tía, quien llevó al bebé al centro de salud, pide que se le revele las causas de la muerte para saber qué fue lo que sucedió.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - BUCARAMANGA