Investigan crimen de mujer que fue hallada envuelta en una sábana

Amigos y familiares de Anaylet Alexandra Marcano, acudieron al lugar de su residencia en la tarde del miércoles tras no saber nada de ella en tres días.



El propietario del edificio ubicado en la calle 14B # 13-41 del barrio Puerto Madero, en el municipio de Girón, Santander, indicó que no la veía desde el lunes, por lo que acudieron al CAI más cercano para recibir ayuda de las autoridades e ingresar al segundo piso donde vivía Marcano.



Cuando ingresaron a la vivienda encontraron una escena macabra. El cuerpo de la mujer estaba envuelta en sábanas y bolsas.



Según el reporte de las autoridades, no se pudo establecer qué tipo de violencia fue utilizada en este asesinato ya que el cuerpo de la mujer presentaba avanzado estado de descomposición.



​El CTI hizo la inspección a cadaver y lo trasladaron a Medicina Legal para establecer las causas de la muerte de la mujer que nacionalidad venezolana.



Las autoridades iniciaron una investigación, sin embargo, versiones preliminares indican que la mujer estaría viviendo con otra persona cuyas pertenencias no se encontraron en el lugar.





BUCARAMANGA