Absurdo: instalan 'peligroso' semáforo en medio de nueva autopista 4G

Expertos en ingeniería catalogaron cómo un ‘absurdo’ la instalación de un semáforo en medio de la nueva autopista, doble calzada y de cuatro carriles que comunica a Barrancabermeja y Bucaramanga, para que sea utilizado por los niños de una escuela rural y los campesinos de la zona.

Esta fue la solución que les dieron, en vez de construirles un puente peatonal, a los habitantes del sector de La Lizama, de Barrancabermeja, para cruzar la transitada vía por la que pasan a altas velocidades vehículos de carga, buses y carros particulares.



La vía no está terminada, pero ya fue inaugurado el tramo donde está el semáforo y que cuenta además con un nuevo peaje, el cual también ha causado protestas en la zona por el incremento en los precios del trayecto.



La propia Concesión Ruta del Cacao, encargada de la obra, explicó que el semáforo cuenta con un botón que debe ser oprimido por los niños para que pase a rojo, se detenga el tráfico y puedan pasar por una cebra que pintaron en plena autopista.



Según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) -entidad que otorgó el contrato- este semáforo se pondrá en funcionamiento constante en las horas de entrada y salida del colegio, una vez regresen a las aulas.



El proyecto, que tuvo una inversión de 2,6 billones de pesos y contempla la construcción de 116 kilómetros de doble calzada entre Bucaramanga y Barrancabermeja, no tiene dentro de su planeación la construcción de un puente peatonal en esta zona de La Lizama.



Sin embargo, para los habitantes y expertos este semáforo no debe ser la solución para el paso de menores ni de ninguna persona, dado que podría ser un peligro inminente, no solo para los peatones; también para los conductores.

El ingeniero Mario Santiago Hernández, coordinador de la línea de vías y del posgrado en vías y transporte de la Universidad de Medellín, calificó este semáforo de ‘riesgo altísimo’.



“A parte de que los vehículos necesitan una distancia importante para generar el frenado, hay un altísimo riesgo, pero altísimo riesgo de que el vehículo a esa velocidad (80 kilómetros por hora) no alcance a frenar y si los niños vienen cruzando; sería fatal. No solo pone en riesgo al peatón, sino al conductor”, indicó Hernández.



Según el Manual de Diseño Geométrico del Instituto Nacional de Vías (Invías), los vehículos que vayan a 80 kilómetros por hora necesitan de al menos 130 metros de frenado para llegar a una velocidad cero.



“Es de lógica que ni siquiera el semáforo va a ser la solución para que las personas pasen de un lado a otro. Cuando estás transitando con unas velocidades tan altas, encontrarte un semáforo es una idea absurda. Lo que hay que hacer es poner un puente peatonal y dividir los flujos tanto el peatonal como el vehicular”, indica el experto en ingeniería de vías.



Fabio Hernández, líder comunal del corregimiento San Rafael, que está ubicado en esta vía, le reiteró una petición a la ANI para que construya los puentes peatonales necesarios en puntos donde hay paso de peatones -como en La Lizama- y que no se tienen contemplados aún.



“Necesitamos que fijen una posición clara con respecto a la vida de las personas y en especial de los niños que se dirigen hacia sus escuelas. Los niños deben cruzar esas doble calzadas arriesgando sus vidas. No es la primera vez que les pedimos que antes de cobrar un peaje exagerado protejan la vida de todos”, dijo.



El líder comunal grabó un video en febrero del 2020. En el metraje se evidencia a los menores cruzar la doble calzada en el sector de la salida del corregimiento San Rafael. Los niños van a estudiar a la escuela aledaña, La Fortuna, donde solo se tiene señalizado el paso con una cebra, según indicó el líder.



Esta grabación es la que se repetía a diario cuando los niños debían ir a las clases que por la pandemia se suspendieron pero que se estarán reanudando en pocos días y de nuevo esta vía se convertirá en un peligro latente.

En un video grabado en enero del 2020 se evidencia el riesgo que corren los menores que deben llegar su escuela ubicada en la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja. La comunidad pide puentes peatonales. pic.twitter.com/3gV9taP7n6 — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) February 11, 2021

Un caso similar ocurrió en el 2014 en la autopista Medellín Bogotá en la altura del municipio de Rionegro, Antioquia. Una menor de 15 años fue arrollada por una camioneta cuando intentaba cruzar la doble calzada para llegar a su escuela.



La comunidad llevaba varios meses pidiendo la construcción de un puente, pero había sido ignorada, según le relató el personero de Rionegro de la época, Carlos Andrés García, a un canal local en ese departamento.



“Muy lamentable que después de los constantes requerimientos de la alcaldía de Rionegro, de la comunidad y de los profesores del colegio sobre la necesidad de los puentes peatonales; tengamos que lamentar este trágico hecho”, dijo el personero.

Un experto en vías, que conoce el proyecto y que pidió reserva de su identidad, aseguró que “una vía 4G no debería tener este tipo de cosas (como el semáforo) y estas serían una muestra de improvisación”.



“Si usted compara una vía de estas en Europa no le pasa nada de eso, jamás le va a aparecer un semáforo a menos que sea dentro de la ciudad. Esto es una chambonada”, indica el experto.



La comunidad que vive en zonas aledañas a la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja espera que la falta de puentes peatonales no sean una ‘crónica de una muerte anunciada’ de uno de sus habitantes.



Mientras tanto, los peajes siguen siendo pagados por los conductores, pese a que esta obra solo se finalizará en su totalidad hasta finales del 2022.

MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ CASTELLANOS

Corresponsal EL TIEMPO

BUCARAMANGAEn Twitter: @mariasrodriguez

