Ladrones en Bucaramanga se robaron una caja fuerte pero estaba vacía

El pasado martes 16 de noviembre un grupo de ladrones forzó las cerraduras de una constructora ubicada en el barrio Los Cedros, de Bucaramanga, para entrar a robar el lugar.



El grupo de ladrones comenzó a robar los computadores del lugar y su botín principal: una caja fuerte que estaba en la oficina.



Lo que no se imaginaron es que dicha caja fuerte estaba vacía y no contenía la suma de dinero que ellos creían.



"Tres sujetos ingresaron a una constructora procediendo a hurtar unos elementos de cómputo y una caja fuerte que posteriormente abandonaron unos metros más adelante", indicó el coronel Luis Alfonso Quintero, subcomandante de la policía Metropolitana de Bucaramanga.



El dueño de la constructora informó a la Policía que la caja estaba vacía. "La víctima de los hechos nos cuenta que en la caja fuerte no había dinero ni ningún otro elemento de valor", dijo el Coronel.



Las autoridades activaron un operativo para identificar a las tres personas que ingresaron al lugar a robar.



BUCARAMANGA