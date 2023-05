Luego de que Andrés Medina Ramírez, alias 'cofla' generara zozobra y temor al difundir un video anunciando un plan pistola si no era trasladado de la cárcel Palogordo, en Girón, a otro centro de reclusión, el coronel Daniel Gutiérrez, Rojas, director del Inpec, dio a conocer que se hicieron los ajustes necesarios para que el delincuente se llevará a una cárcel de máxima seguridad en otra región.



Los funcionarios se dirigieron a la celda de Cofla, en el que se realizó la inspección necesaria e incautaron el celular desde donde se grabó el video.



También, se identificó quiénes eran los otros reclusos que participaron en la pieza audiovisual. Estas personas fueron aisladas. ​

Desde la cárcel de Palogordo, Girón, alias "Cofla" amenaza con un plan pistola si el @INPEC_Colombia no lo traslada de penal. Este peligroso delincuente está imputado por homicidio agravado; porte de armas de fuego; extorsión agravada y desplazamiento forzado.@petrogustavo pic.twitter.com/SqunaErXBq — Ecolecuá (@lorenzolizarazo) May 29, 2023

"No deberíamos estar en estos patios, nos están irrespetando, nos meten en patios en donde sino pagamos extorsión nos apuñalan, entonces, si no nos sacan de la cárcel de Palogordo le doy mi palabra de lo que es Líbano, Villa Hermosa, y todo lo que es Norte de Tolima, se multiplica el homicidio, sin contar a Cartagena, Barrancabermeja, Antioquia, vamos a empezar con plan Pistola, vamos a dar bala en la cárcel de Cartagena", fue uno de los fuertes mensajes que entregó Cofla en un video dándole órdenes a la dirección del Inpec.



El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, anunció que en este centro de reclusión se harán pesquisas más seguido.



"Hoy mismo fueron trasladadas a otro establecimiento, no vamos a permitir que amenacen al estado, a la sociedad, vamos a aumentar los controles, se revisarán constantemente. Enviamos mensajes de tranquilidad a la sociedad, estamos atentos", dijo el coronel, diretor del Inpec.



Andrés Medina Ramírez, alias 'cofla', es un temido delincuente que ha delinquido en Mariquita y Honda. Tiene un prontuario de varios homicidios, extorsión y desplazamiento.

Ante las amenazas de supuesto plan pistola de alias Clofa, el director del @DInpec anunció que será trasladado de la cárcel de Palogordo de Girón, pero, me surge una gran duda... ¿Por qué estos delincuentes tienen acceso aparatos electrónicos y beneficios que no deberían tener? pic.twitter.com/GSTJRX3Hfg — Mely Múnera (@MelyMunera) May 30, 2023

Según la información del Inpec, se abrió una investigación tras descubrir que alias Cofla portaba aparatos electrónicos.



Las personas involucradas en esta pieza audiovisual ya fueron trasladadas a otras cárceles de máxima seguridad del país.

Este es el momento en el que el @INPEC_Colombia requisa la celda de alias Cofla, en la cárce Palogordo, en #Girón #Santander Ahí le incautaron el celular con el que grabó el video y amenazó con un plan pistola. pic.twitter.com/DSTikpWbkg — Mely Múnera (@MelyMunera) May 30, 2023

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de - EL TIEMPO - Bucaramanga.