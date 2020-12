Indignante: el peligroso juego con pólvora de unos 'influencers'

Los influenciadores digitales vuelven a ser centro de críticas por publicaciones de retos o actividades que pueden ser peligrosas.



(En contexto: 'Influencer' les dio paletas de jabón a adultos mayores en Cartagena)

Esta vez, un joven 'influencer' de Bucaramanga, identificado en redes sociales como Felipe Simijaca Jr., publicó un video en sus redes sociales bajo el titulo: 'No lo intenten en casa'.



En este video se observa cuando el joven reparte pólvora cubierta con un papel en forma de un cilindro delgado y comienzan a jugar a arrojársela unos contra otros.

​

(Le puede interesar: Falleció el hijo del creador de las famosas gaseosas Hipinto)



El video inicia con una advertencia en la que se reconoce que este juego puede ocasionar quemaduras grado dos.



"Cada uno de nosotros somos mayores de edad y responsables de nuestros propios actos, se aseguró no afectar a ninguna de las personas del sector con dicha actividad, video no apto para menores de edad. Estas actividades no deben ser realizadas, ya que ponen en riesgo la integridad de cada persona ocasionando lesiones como quemaduras en 2do grado. No lo intenten", dice en el video.

Este es el nuevo ‘juego’ de los influencers en Bucaramanga. Esta actividad ya ha despertado críticas: https://t.co/gI1qVAx8d6 pic.twitter.com/RZYW0rSlra — Alejandra Rodriguez (@MariasRodriguez) December 11, 2020

Finalmente, el influencer y sus amigos muestran las quemaduras en su cuerpo que les produjo el juego que se apuntaban mutuamente para intentar quemarse.



Según se indica, el video se grabó el pasado miércoles 9 de diciembre a las 10 de la noche, justamente ese día el Hospital Universitario de Santander lanzó una alerta porque llegó al límite de capacidad en la Unidad de Quemados.



Horas más tarde, el gobernador de Santander prohibió el uso y comercialización de la pólvora en todo el departamento.



Este tipo de videos ya han sigo seguidos por otros jóvenes. Según un video publicado en redes sociales, este tipo de 'reto' ya ha sido replicado en canchas de ciudades del país.

Y ya ha sido replicado por otros jóvenes. https://t.co/gI1qVAx8d6 pic.twitter.com/NpiiWUU5gY — Alejandra Rodriguez (@MariasRodriguez) December 11, 2020

Según cifras del Instituto Nacional de Salud, en lo que va de esta temporada 165 personas quemadas con pólvora.



Tras la divulgación del video, las autoridades investigan lo sucedido para posteriormente realizar las sanciones correspondientes.



BUCARAMANGA

Más noticias de Colombia:

- Padre de Silvestre Dangond habría huido tras accidente de tránsito



- Investigan al alcalde parrandero y a otros funcionarios del Atlántico



- Se cumplen 21 años de la cruenta toma de San Luis, en Antioquia