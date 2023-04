Una mujer de 58 años pidió el servicio de Indriver con su esposo para dirigirse a su casa en zona rural, cerca de Morrorico, en Bucaramanga.



El servicio fue cotizado por siete mil pesos, pero el conductor de la plataforma digital les informó que no iba a llevarlos hasta el destino que habían puesto en el móvil.



En ese momento inició una discusión entre el esposo de la mujer y el conductor y al ver que la conversación se tornó fuerte, los pasajeros se bajaron.

Sin embargo, según la versión de la mujer de 58 años, el conductor quiso arrollarla con el vehículo, se bajó agresivamente con una varilla y un arma cortopunzante a atacar al esposo.



La víctima, que es desmovilizada de la guerrilla, lo intenta defender y el conductor la agredió con siete punzadas y tres de profundidad.



"El tipo se baja del carro y le dice a mi esposo que se baja, yo le dije si es por dinero, yo le doy más, el tipo me embiste con el carro, se va contra mi marido a apuñalearlo, yo lo agarro por la camisa y lo jaloné, cuando le iba a pegar a mi marido comenzó a atacarme a mí, me dio 10 punzadas y la varilla se la quité", explicó la víctima.



Contó que los médicos tuvieron que hacerle 27 puntadas por la agresión del conductor.



Lo preocupante de esta situación fue que la mujer puso la denuncia en Fiscalía y no se la recibieron porque no había capturado, lo mismo sucedió con la Sijín y tampoco hubo una recepción.



Lo mismo sucedió con Medicina Legal y en ninguna de las partes ha recibido algún apoyo para atender el caso.



Ya pasaron más de quince días desde que sucedió este ataque y las autoridades no han tenido la intención de capturarlo.



