EL TIEMPO habló con varios conductores de Indriver sobre las solicitudes que hacen los clientes, que se supone, deberían ser para el traslado de un lado a otro en Bucaramanga y su área metropolitana de los pasajeros.



Uno de ellos, que pidió no dar su nombre, contó que la plataforma para transportar a la gente ha cogido otro rumbo, ya que muchas de las solicitudes son para satisfacerse sexualmente.

"Ha habido carreras fuertes y pesadas, la otra vez un tipo se subió, me ofreció dinero para tener sexo, yo le dije que no y el siguió con la propuesta, yo lo paré, le dije que, si seguía con esto, lo bajaba, ahí dejó la cosa, me ofreció 200 mil pesos, me dijo que por qué era tan aburrido", contó.



Otro caso que fue denunciado en EL TIEMPO, fue el de una chica que le dijo al conductor que no tenía plata para pagar la carrera, pero se ofreció a cancelarle de otra manera. "Él le preguntó de qué manera y ella le dijo de la manera que usted quiera, insistió e insistió, y finalmente, el conductor dijo que no porque tenía mujer y la pasajera decidió pagarle la ruta con un billete de 50 mil".



La fuente le dijo a este medio que los usuarios al pedir un recorrido ponen un apodo llamativo para que los conductores acepten. Además, que en la solicitud emiten un mensaje claro que no quieren una ruta si no solo tener relaciones.



Uno de los conductores indicó que está cansado de estas peticiones, ya que estas plataformas no son para tal fin, y existen otras que sí pueden prestar dicho servicio.



Algo de anotar que contó uno de los usuarios de Indriver, es que también han sido estafados.



"Se ganan la confianza del conductor, cuando llegan al sitio, nos dicen, ya vuelvo, voy por el dinero y nunca vuelven".



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Periodista de - EL TIEMPO - Bucaramanga.