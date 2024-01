Este es el abecé para que Fuerzas Militares y Gobierno asista emergencias municipales

Ante la magnitud del incendio originado este fin de semana entre Floridablanca y Piedecuesta que alcanzó a llegar al condominio exclusivo de Ruitoque y también al conjunto residencial Río de Hato, surgieron varias dudas de la supuesta demora que hubo para que el Gobierno nacional, principalmente las Fuerzas Militares, atendiera esta calamidad a través de sus helicópteros.



Ante esta situación, el general retirado del Ejército, el gobernador Juvenal Díaz, explicó cómo es el protocolo que se debe hacer para estas emergencias.

El protocolo

En un principio, el municipio en riesgo o calamidad pública (avalancha, desbordamiento del río, escasez de agua, incendios) debe agotar todas las instancias como localidad para poder atender la emergencia.



Se debe establecer un Puesto de Mando Unificado, PMU, para agotar sus capacidades. Enseguida, si el municipio se siente 'desbordado' y no es capaz, la solicitud se extiende a la gobernación del departamento en emergencia para que apoye y de no poder por falta de equipos o el riesgo de expandirse se solicita a las Fuerzas Militares.



"La gobernación establece una sala de crisis establece un Puesto de Mando Unificado hasta agotar sus capacidades, cuando el municipio y el departamento siente que se desbordan en sus capacidades, el gobernador revisa si se necesita apoyo aéreo. Por ejemplo, como a mí se me desbordó la capacidad de carrotanques, solicité al gobierno nacional y me van a enviar 17 carrotanques que llegan pasado mañana para mandarle los pueblos para distribuir el agua, uno hace la solitud y ellos empiezan a generar capacidades, no es porque la noticia salió en X, entonces ya, no, así no funciona, debe haber pasos", comentó el mandatario de los santandereanos.



Siendo así, el voraz incendio de Floridablanca - Piedecuesta, inició el sábado, 20 de enero, sobre las 9:30 a.m. y ahí comienzan a juntarse capacidades.



Sobre las 12: 45 el alcalde de Piedecuesta, Oscar Santos, vio desbordada la capacidad y se comunicó con el gobernador Juvenal Díaz, ahí pidió apoyo, y en ese instante se solicitó la ayuda nacional.



"Como no tengo helicópteros, hice de una la llamada al ministerio y el comandante de la Fuerza Aérea, me dice que ya tienen dos helicópteros, ahí todo debe quedar con trazabilidad, se empieza el protocolo, alistar los equipos, el bambi , subirlo, ellos tienen protocolos por seguridad que nadie los puede violar por más de que yo llamé cada 10 minutos; lograron salir tipo 3 a 4 de la tarde y lo que se demoran, llegaron a las 5 e hicieron descargas, más el avión de Policía, aumentamos capacidades acorde al nivel del riesgo", relató ante lo sucedido y el gran susto que se llevaron los santandereanos.

¿Qué necesita Santander para este tipo de emergencias?

Según el gobernador, gestión de riesgo no tiene maquinaria amarilla, y si la tiene la poseen comodato, además, que solo habría un solo carrotanque y no hay helicóptero civil alquilado.



"El helicóptero es una capacidad que vamos a hacer, gestión de riesgo me ayudó con 300 millones de pesos y vamos a tener esa bolsa para cuando se presente una emergencia. ¿En qué consiste? Usted llama para habilitar helicóptero y comienza el protocolo para ayudarnos, esa es la función de ellos y la bolsa que tendremos. Ellos lo hacen, cuando son las fuerzas y tienen misionalidad, en medio de un combate o una cantidad de factores que la población civil no conoce, pues demora un poco, pero es un gran avance que tengamos esos helicópteros alquilados con una bolsa", explicó El mandatario.

El fuego consumió varias hectáreas de vegetación. Foto: Jaime Moreno

Santander en alerta por incendios

Juvenal Díaz dijo en EL TIEMPO que actualmente tiene a 14 municipios con declaratoria de calamidad pública por la ola de calor, incendios y escasez de agua.



Actualmente se está suministrando agua a través de carrotanques y en los próximos días llegarán 17 más.

Jorge Luis Vesga, habitante del condominio Pido del Águila, en #Ruitoque, grabó cómo el incendio forestal del sábado estuvo a escasos metros de calcinar la casa de uno de sus vecinos cercanos.

Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga