Alerta en Bucaramanga por múltiples incendios registrados simultáneamente

Continúa la temporada de sequías y altas temperaturas a lo largo del territorio nacional. El departamento de Santander es uno de los que más preocupación genera debido a las crecientes temperaturas y los casos de incendios forestales que se han registrado en la capital del departamento y su área metropolitana.



Durante este martes 16 de enero las alarmas se encendieron en varios puntos de la ciudad y municipios aledaños. El Cuerpo de Bomberos luchó contra al menos seis incendios que se registraron casi al mismo tiempo.



Los casos registrados en Bucaramanga fueron en los barrios María Paz y Santander; mientras que en Floridablanca las llamas se presentaron en los sectores de La Cumbre, Panorama y Bellavista; por último, en Girón se presentó un incendio en zonas cercanas a Chocoita.



🚨#AEstaHora | Se registra un incendio en el barrio Canelos de Bucaramanga.



El cuerpo de @BomberosBGA ya está en la zona atendiendo la emergencia. pic.twitter.com/RkYHIsdETO — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) January 16, 2024

Aunque las llamas se presentaron en zonas boscosas alejadas de cascos urbanos, los múltiples casos ocurridos casi al mismo tiempo complicaron las labores para apagar el fuego. Asimismo, los incendios causaron pánico entre los habitantes de Bucaramanga y su área metropolitana, debido al olor y el creciente humo que se lograba ver.



De acuerdo con el teniente de Bomberos de Bucaramanga, Jorge Peña, todos los casos registrados fueron atendidos, "pero el trabajo fue arduo y hay que recordarle a los habitantes no quemar basuras en bosques. No sabemos si los incendios registrados fueron ocasionados por voluntad propia pero igual debemos tener cuidado y ser conscientes de las quemas no controladas”.



🚨¡Atentos! Este es el panorama que se vive en estos momentos en una zona boscosa del barrio Santander en Bucaramanga. El cuerpo de @BomberosBGA

está atendiendo el grave incendio. ¡Unos verdaderos héroes en las emergencias!📷 🚒 pic.twitter.com/nSTqcbUJbY — Cesar Augusto González. PERIODISTA CARACOL RADIO (@cergonzaqui) January 17, 2024

Pese a que las altas temperaturas registradas son una de las principales causas de estos incendios, siendo Floridablanca y Bucaramanga los mayores focos de alerta según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga sostiene que también han habido incendios causados por injerencia de algunas personas.



Según explicó el capitán Jorge Peña, las prácticas de invasiones o de retiro de maleza, han sido varias de las causas de incendios que los bomberos de la ciudad han identificado.



🚨¡Atentos! Este es el panorama que se vive en estos momentos en una zona boscosa del barrio Santander en Bucaramanga.



El cuerpo de @BomberosBGA está atendiendo el grave incendio. ¡Unos verdaderos héroes en las emergencias!👨‍🚒🚒 pic.twitter.com/PmolMtsK9H — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) January 17, 2024

“Hemos tenido incendios forestales en la escarpa occidental, en San Rafael, curva de la Virgen, Betania, María Paz, Campohermoso, Estoraques. En ellos hemos podido evidenciar que algunos se dan tratando de ‘lotear’, como en el caso de Betania y Bavaria. Otros se originan porque queman cables, pasto o maleza. Eso nos está implicando a nosotros unos esfuerzos bastante importantes, utilizando nuestro personal y disponiendo de agua potable”, indicó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga.



Los municipios de mayor alerta

El Ideam emitió un reporte este 16 de enero informando el listado de municipios de Santander que se encuentran con alerta roja, naranja y amarilla.



De los 87 municipios del departamento, 27 están en alerta máxima; estos son: Cabrera, Capitanejo, Carcasí, Cerrito, Chima, Concepción, Contratación, El Carmen de Chucurí, El Socorro, Enciso, Floridablanca, Galán, Guaca, Hato, Macaravita, Matanza, Molagavita, Málaga, Palmar, Piedecuesta, Rionegro, San Andrés, San José De Miranda, San Miguel, Santa Bárbara, Santa Helena del Opón, Simacota y Suratá.

Santiago Andrés Venera Salazar

Redacción NACIÓN

EL TIEMPO