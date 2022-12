Sobre las cuatro de la tarde de este viernes el hotel Prana, que está ubicado cerca a la Terminal de Transportes de San Gil se prendió en llamas. Las imágenes y videos son impactantes, ya que reportan el voraz incendio que hasta luego de cuatro horas logró ser controlado.



Según el reporte de las autoridades como gestión de riesgo, cerca al hotel hubo uso de la pólvora, específicamente de cohetes, los que habrían caído al establecimiento y por ende, se causó la conflagración.

Hasta el momento, los daños del voraz incendio se enfocaron en el tercer piso y varias afectaciones del segundo.



Además, hubo pérdidas en el parque del lugar. Fabián Vargas, director de gestión de riesgo, indicó que no se reportaron personas heridas y que afortunadamente los huéspedes pudieron ser evacuados de inmediato.



"Se genera un incendio el tercer piso del hotel y en el parque, fue controlado por bomberos voluntarios, no hay reporte de afectados. Parece ser que en el lugar se presentó una pólvora, cohetes, que cayeron al hotel", explicó el funcionario.



El hotel Prana operaba desde hace once años y es de propiedad de la Terminal de transporte, arrendado a un particular.