Incendian CAI del Parque de los Niños en Bucaramanga

Lo que comenzó con una pacífica jornada de protestas finalizó en una cadena de disturbios y vandalismo en dos puntos concretos de la capital santandereana. El CAI del Parque de Los Niños fue incinerado luego de que personas que no hacían parte de las manifestaciones pacíficas y prendieron fuego, durante el día 23 de paro.



Al cabo de unos minutos unidades del cuerpo oficial de bomberos lograron controlar las llamas. Autoridades no reportaron heridos tras el incendio.



De igual forma, se conocieron imágenes del incendio del banco Davivienda, ubicado en la carrera 27. Hace dos semanas esta misma sede bancaria había sido blanco del vandalismo.



El coronel Luís Quintero, subcomandante de la Policía de Bucaramanga, confirmó que estos hechos son actos de vandalismo.



José David Cavanzo, Secretario del Interior, sostuvo que "destruyendo la infraestructura pública no sacamos el país adelante. El llamado a la no violencia es para todos: esto debe ser un pacto ciudadano por la paz y la vida".

Es lamentable que hoy, un grupo haya vandalizado e incinerado el CAI del parque de los niños. Destruyendo la infraestructura pública no sacamos el país adelante. El llamado a la NO VIOLENCIA es para todos: esto debe ser un pacto ciudadano por la paz y la vida. #PazEnBGA☮️🔰 pic.twitter.com/jtCe1KJfCQ — José David Cavanzo O (@JDCavanzoOrtiz) May 21, 2021

“Personas que iban en la manifestación del paro nacional, vandalizaron el CAI del Parque de los Niños, un establecimiento bancario de la 27 y dañaron semaforización. No podemos permitir esto. Se tienen que respetar los derechos de todos. Con @PoliciaBmanga ya hacemos intervención”, anotó en su cuenta de Twitter.



Y agregó posteriormente: Recuperado el orden público en la Cr 27. Con la @PoliciaBmanga actuamos para ser garantes de derechos de todos los ciudadanos y evitar más actos de violencia. Desde el PMU hacemos seguimiento con Ministerio Público. Esperamos que no hayan más hechos de vandalismo".



Manifestantes denunciaron, por su parte, el abuso de autoridad por parte de algunos agentes de Policía, que, según ellos, arremetieron contra organizadores de la marcha.



