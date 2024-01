Impuesto predial en Bucaramanga: Concejo aprobó el 20% de descuento ¿para quién aplica?

El pasado domingo, 28 de enero, el Concejo de Bucaramanga aprobó un descuento del 20% y otro del 10% en el pago del impuesto predial del 2024, cada uno aplica en situaciones diferentes.



Tenga presente que dicho servicio tributario se paga cada año y le corresponde a los propietarios de inmuebles o predios que superen el valor de 16 salarios mínimos vigentes.



La decisión del cabildo se tomó tras un debate y análisis del Proyecto de Acuerdo 001-2024, una de las iniciativas propuestas para mitigar el impacto financiero de los contribuyentes.



En el documento se implementó un alivio fiscal con un descuento del 20% en el impuesto predial unificado. Tras lo aprobado, se estableció que las personas tendrán plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de marzo de 2024.



El debate para esta decisión fue extenso y se alargó durante cuatro horas. El nuevo alcalde la capital santandereana, Jaime Andrés Beltrán, celebró la decisión y dijo, en su cuenta de la red social X, que este proyecto se realizó con el objetivo de "aliviar el bolsillo de los contribuyentes de más de 100 mil predios cobijados con la actualización catastral".



Se aprobó en el Concejo los descuentos que, como administración municipal, buscamos para aliviar el bolsillo de los contribuyentes de más de 100 mil predios cobijados con la actualización catastral.



¿A quiénes les aplican los descuentos del impuesto predial en Bucaramanga?

Las personas podrán acceder al descuento del 10 % por el pronto pago del gravamen. Foto: iStock

De acuerdo con el proyecto aprobado por los concejales, el descuento de hasta 20% les aplicará a los 117.369 dueños de casas, lotes y apartamentos quienes tendrán una actualización castatral este año en más de un 50%, después de que esta no se les cobrara desde 2019, según informó Beltrán Matínez.



El secretario de Hacienda de Bucaramanga, Reynaldo D’Silva Uribe, destacó, en diálogo con Blu Radio, que estos descuentos son un acuerdo municipal y se beneficiarán a las personas dentro de los sectores 2, 4 y 5, de los cuales, la mitad de los predios se localizan en Bucaramanga, en su mayoría ubicados en la comuna nororiental, en el sector de Morrorico.



Hay que destacar que el concejal Jorge Flórez explicó, en el medio antes citado, que las personas que no puedan hacer el pago antes del 31 de marzo, "podrán solicitarle a la administración pagarlo en once cuotas".



Quienes se acojan a esta opción, no tendrán derecho a un descuento por pronto pago, sin embargo podrán hacer las consignaciones sin intereses.

La Secretaría de Hacienda de Bucaramanga reveló el calendario tributario correspondiente al año 2024, Foto: iStock

Estos son los barrios en donde están los predios a quienes se les aumentó el cobro de la contribución, según informó el medio local Vanguardia:



Sector 2: Cabecera del Llano, Galán, La Aurora, Las Américas, Los Tejados, Álvarez Restrepo, El Prado, Mejoras Públicas, Sotomayor, Nuevo Sotomayor, Antiguo Campestre, Bolarquí, Las Mercedes, Conucos, Puerta del Sol, La Floresta, Altos de Pan de Azúcar, Pan de Azúcar Bajo, El Jardín, Las Terrazas, Torres de Alejandría e incluso algunas área de Morrorrico.



Sector 4: El Porvenir, Condado de Gibraltar, Coaviconsa, Ciudad Venecia, San Luis, Fontana, Nueva Fontana, Santa María, Las Delicias, Manuela Beltrán, Igsabelar, Villa Candado, Malpaso, Toledo Plata, Provenza, Granjas de Provenza, Urbanización Coomultrasán, Brisas de Provenza, Balcones del Sur, Viveros de Provenza, Dangond, Granjas Reagan, Villa del Nogal, Luz de Salvación, Punta Paraíso, Campo de Dios, Cristal Alto, Cristal Bajo y Villa Alicia.



Sector 5: Ciudad Mutis, Estoraques, Manzanares, Brisas del Mutis, Monterredondo, Los Héroes, Ciudad Bolívar, Plazuela Real, Bucaramanga, Los Canelos, Pablo VI, San Gerardo, Plaza Mayor, Las Ceibas, La Victoria, Ricaurte, La Concordia, San Miguel, Los Candiles, Cordoncillos, Chorreras de Don Juan, Campohermoso, La Joya, Alfonso López, La Esmeralda, La Estrella, Quinta Estrella, La Palma, Primero de Mayo, Don Bosco, Santander, 12 de Octubre y 23 de Junio



¿A quiénes se les aplica el descuento del 10% del impuesto predial?

De igual forma, el Concejo de Bucaramanga aprobó en plenaria un descuento del 10% sobre la liquidación de este servicio tributario. Este porcentaje será válido para los contribuyentes que se acojan al pago oportuno y que no se vieron afectados por la actualización catastral



Además de ello, se pondrán puntos de reclamo para que los más de 6 mil propietarios, a quienes se le incrementó el impuesto en más del 50%, puedan hacer sus consultas, gestionar y asegurar los cobros aplicados.

