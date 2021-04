Se cumplen dos años del crimen que conmocionó a Chile y Colombia

El 30 de marzo del 2019 fue el último día que Ilse Amory Ojeda habló con su familia en Chile.

Esta exsargento chilena de 51 años llegó a Colombia el 5 de marzo del 2019 con su novio, el expolicía Juan Guillermo Valderrama, quien tenía 23 años menos que ella.



Llegaron a Bucaramanga con la idea de montar un restaurante típico chileno. Antes de venirse de Chile, ella reclamó todo el dinero de su pensión, que sumaba unos 200 millones de pesos colombianos.



​Durante las dos semanas siguientes, Ilse y Juan estuvieron en la finca del papá de Juan, pero este debió viajar a Bogotá. Valderrama le aseguró a Ilse que iba a hacer un curso, pero en realidad se vio con otra mujer, también extranjera, con la que tenía un amorío.



Cuando volvió a Bucaramanga, el 25 de marzo, comenzó la pesadilla para Ilse Amory Ojeda.



Su familia en Chile pensaba que Ilse estaba viviendo una historia de amor con Juan.



Ella les enviaba videos suyos de cuando estuvo en la finca de su suegro, en los que se veía muy feliz, y hablaba todos los días con su hijo mayor. Sin embargo, el 30 de marzo fue el último día que ella se comunicó con él.



Su hermana en Chile, Alejandra Ojeda, alertó a las autoridades sobre la desaparición de Ilse ya que llevaban más de 16 días sin saber de ella. En la Semana Santa del 2019, exactamente el 17 de abril, la Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que estaban buscando a la ciudadana chilena.



Desde ese día comenzó una búsqueda por todos los municipios de Santander, con perros, volantes y de acuerdo con los testimonios que daba su novio, Juan Valderrama.



Este hombre siempre fue el principal sospechoso de la desaparición de la mujer.



En una entrevista que le otorgó a EL TIEMPO el 23 de abril del 2019, él aseguró que la última vez que la vio fue en una tienda del sector de Puerta del Sol, donde discutieron por el amorío que tuvo con otra mujer días antes, y que luego ella se fue del lugar.



Juan contó que Ilse no retornó a la casa y que luego de unos días habló con la pareja de uno de los hijos de la exsargento en Chile, quien le manifestó que ella no se encontraba en su país.



“Me entró el terror, me fui para la URI a hablar, me dieron un cartelito, saqué unas copias, los pegué por donde habíamos estado”, manifestó Valderrama, quien contó en esa entrevista que se demoró más de dos semanas en denunciar que su novia estaba desaparecida porque siempre pensó que se había regresado a su país.



Pero el caso tomó un giro importante cuando un testigo aseguró que Juan le pagó 200.000 pesos el 31 de marzo del 2019 para ayudarle a quemar una supuesta vaca en un sector rural del municipio de Rionegro, Santander, ubicado a una hora de Bucaramanga.



El 26 de abril, la Policía encontró 45 restos óseos que habían sido quemados en la vereda Portachuelo de Rionegro y que correspondían a Ilse Amory Ojeda.



Juan Valderrama fue capturado el 27 de abril y ese mismo día se conoció que antes de viajar de Chile a Colombia, Ilse adquirió un seguro de vida en el que el único beneficiario era su pareja.

El día del crimen

Según el material probatorio que mostró la Fiscalía durante la audiencia de imposición de medida de aseguramiento a Valderrama, Ilse fue asesinada el 31 de marzo en horas de la tarde.



Una foto que extrajo la Fiscalía del celular de Ilse, que fue tomada el domingo 31 de marzo, a las 12:01 de la tarde, sería un fuerte indicio de que se encontraba con vida en ese momento.



En la fotografía aparece el zapato marca Cardinale que usaba Ilse con frecuencia y que fue encontrado junto a los restos óseos, y se puede evidenciar que estaba en la parte trasera del vehículo de Juan Guillermo Valderrama.



Justo ese mismo día, las cámaras del peaje ubicado entre Bucaramanga y Rionegro captaron en cuatro ocasiones a Juan Guillermo cuando pasó en su vehículo marca Mazda, modelo 2004, de placas NAH 685.



A las 11:35 pasó en dirección Bucaramanga-Rionegro; a la 1:20, Rionegro-Bucaramanga; a las 2:10 volvió a Rionegro desde Bucaramanga y a las 3:08 se devolvió desde Rionegro a Bucaramanga.



Estas fotografías no solo prueban que Valderrama estuvo en el municipio donde se encontró el cuerpo de Ilse Amory Ojeda, sino que además corroboran la versión del testigo clave de la investigación.

Juan Valderrama no aceptó los cargos de feminicidio agravado y desaparición forzada; sin embargo, fue enviado a la cárcel. Asimismo, intentó hacerse pasar como inimputable asegurando que tenía algún trastorno mental, pero el dictamen de Medicina Legal concluyó que estaba completamente cuerdo en el momento que cometió el crimen.



El pasado 2 de julio se realizó la audiencia de lectura de sentencia en la cual la Juez Primera Especializada de Ejecución de Penas del Circuito de Bucaramanga dejó ejecutoriada la pena de 36 años, seis meses y veinte días de prisión por su responsabilidad en el feminicidio agravado y la desaparición forzada de Ilse Amory Ojeda González, la exsargento chilena y exnovia de Valderrama.



Además de este tiempo en prisión, le fue impuesta una multa equivalente a 2.584 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, más de 2.000 millones de pesos.



El próximo 28 de abril cumple dos años de estar recluido en la cárcel de mediana seguridad de Palogordo en Bucaramanga.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

BUCARAMANGA