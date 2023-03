El pasado seis de marzo se conoció un video que generó pánico en Bucaramanga. En la pieza audiovisual que dura 40 segundos se muestra como un sujeto con acento extranjero amenaza a la comunidad de Luz de Salvación, Punta de Paraíso y Dangond.



Dos letreros, más de cuatro pistolas y un centenar de balas acompañan el mensaje de la persona que amenaza. "No queremos vendedores de droga, violadores, sapos, ladrones, todo el que ande irrespetando nuestras normas, ya sabe que va para homicidio, no estamos jugando, ya me he hecho sentir en varias ocasiones".

El general Jose James Roa apenas se enteró de esta supuesta limpieza social, junto con su equipo realizó recorridos en la zona e informó a la ciudadanía que ya tienen identificadas a las personas que grabaron ese video.



Se trata de dos hombres que son de nacionalidad extranjera y que llevan el alias de Bryan y Felipe. En los próximos días ofrecerán recompensa para dar con el paradero de quien generó zozobra en la capital de Santander.



"Los vamos a capturar, tenemos pistas, la justicia se respeta", puntualizó el general, quien fue enfático en decir que la Policía se respeta.