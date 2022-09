Desde el 2004, cuando Hugo Aguilar era gobernador de Santander se fundó un museo en el centro cultural de Suaita en donde solo reposaban fotos del condenado por parapolítica.



El salón principal se llama "gobernadores de Suaita", un lugar en donde pareciera que solo le rendieran pleitesía y homenaje a quien está acusado por parapolítica y se ha burlado de las víctimas del conflicto armado.

Vea pues, por arte de magia el museo de el centro cultural de Suaita está vacío y ya no tiene ni uniformes, ni un título, ni una foto y demás pertenencias de Hugo Aguilar, condenado por parapolítica.Era un salón de gobernadores de Suaita. Gracias @ProfeFerley por denunciar pic.twitter.com/EdwC7i3wU5 — Mely Múnera (@MelyMunera) September 17, 2022

Así lucía parte del salón antes de que las piezas fueran retiradas. Foto: Archivo particular

Ferley Sierra, diputado de Santander, fue quien dio a conocer este escándalo en dónde, en su momento, mostró cómo el museo solo tenía fotos del coronel, prendas cuando fue militar, diplomas, armas, entre otras cosas.



Las piezas del museo sobre el exgobernador condenado por parapolítica fuero retiradas. Foto: Archivo particular

Fue ahí cuando la Alcaldía de Suaita respondió e indicó que eso no era responsabilidad de la administración, si no del colegio Lucas Caballero, que maneja este museo.



Incluso, la Alcaldía solo desde ese momento que se destapó el escándalo, hizo la invitación a todos los gobernadores a enviar sus pertenencias para mostrarlas en el lugar.



Dos semanas después de que se conociera este homenaje a Hugo Aguilar, el lugar está totalmente vacío. Por arte de magia quitaron las imágenes y pertenencias del ex gobernador de Santander.



"Es un mensaje claro para todos los politiqueros que llegan al poder para autoidolatrarse, la ciudadanía no va a seguir permitiendo esto", puntualizó el diputado Sierra.

