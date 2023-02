Luego de que el exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, quedara en libertad en junio del año pasado reapareció en ferias y fiestas de Suaita.



En un video publicado en redes sociales se ve al coronel condenado por parapolítica en una cabalgata muy feliz y sonriente compartiendo con la comunidad, pero, sobre todo, al lado del alcalde de Suaita, Javier Chacón.



El mandatario fue cuestionado en septiembre del 2022 por la creación de un museo de gobernadores del departamento, pero, únicamente se homenajeaba al excoronel con medallas, uniformes, títulos, fotos, entre otros elementos.

Tras fuerte polémica que causó rechazo en los cibernautas por la denuncia del diputado, Ferley Sierra, quien dio a conocer homenaje, el museo fue desocupado de todas sus pertenencias.



Con la aparición de Hugo Aguilar, el diputado indicó que, aunque el coronel ya pagó su condena por parapolítica, se está dilatando un segundo proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.



Tanto así, que podría resolverse a través del vencimiento de términos. "Me enviaron respuesta de tres procesos, Hugo Aguilar hace la solicitud para someterse a la JEP, la fiscalía envía los folders a la JEP, la JEP escucha el testimonio, y le cierra la puerta para someterse a esa justicia. La Fiscalía lo que me responde es que la JEP debe cerrar el proceso, y remitir a la Fiscalía y ahí se continúa el proceso; lo cierto, es que no han enviado el proceso y eso habla de una posibilidad de vencimiento de términos, algo raro está pasando, hay negligencia o corrupción para dilatar el proceso", contó Sierra.