Las hormigas culonas, alimento insignia de Santander, están incluidas en el artículo 45 de la reforma tributaria, ya que son catalogadas como alimentos ultra procesados. Es decir, que aumentarán su precio, pero aún no se ha estipulado.



Este insecto representativo de los santandereanos está costando alrededor de 60 mil pesos la libra recién salida del nido y 130 mil pesos la libra ya tostada, lista para comer, según comercializadores.



Este alimento tiene un precio muy variable dependiendo de su producción y salida. Este animal, por lo general, sale una vez al año en los meses de abril y mayo. Su cantidad no se puede medir, ya que varía según el clima y otras aristas.

Las hormigas son alimentos primarios

Empresarios que se dedican a producir y vender este animal aseguran que la hormiga no es un producto ultra procesado y es un alimento primario y por ende no debió catalogarse en el artículo 45 de la reforma.



Manuel Padilla, de Crick Food, aseguró que Colombia tiene el 31% de las especies de insectos del planeta que, en su mayoría, son comestibles, este dato según artículos científicos que lo confirman.



"Nosotros somos un alimento primario. No hay un subproducto, nosotros comemos toda la hormiga, el embutido es algo de lo que queda de los animales, y eso tiene consecuencias de muchas cosas. Las hormigas es una fuente muy sana y nutritiva", dijo Padilla.



Crick Food es un empresa que hace hormigas culonas a base de sabores, y por ende debe realizar todo el proceso de comercialización.



Aunque esté incluida en el gravado de la reforma, Manuel dijo que los costos pueden subir pero, no se quiere estigmatizar y crear un impedimento para visualizarse.



"Esto hay que verlo como un reto y oportunidad, para ser más visibles y mentalizarnos de que no va a ser un impedimento de visualizarse".

¿Qué dicen los comercializadores y empresarios?

Jhon Isaias Prieto, de Hormigas Culonas JP en Socorro, quien recoge los insectos de las comunas guanentina y comunera y las comercializa en Bogotá, Bucaramanga y otras zonas del país, contó que vende el alimento al por mayor y no se vería afectado.



Sin embargo, expresó que cada año incrementa el precio y los afectados en este aspecto sería quien las exporte por los costos de empaques e insumos, que son pocos, como la sal y el aceite.



"Al año compro 1.500 libras. Uno utiliza la sal, aceite, son los insumos y la materia prima, el transporte para trasladarlas. La exportación sería un costo de más", dijo.



Por su parte, Cristian Jiménez, empresario de obleas en Floridablanca, quien utiliza las hormigas culonas para sus productos, dijo que, le tocará comprar el insecto más costoso y el mes de octubre ha sido uno de los más duros del año.



"Va a encarecer el producto, el mes de octubre ha sido difícil, la gente está sin plata. Las hormigas es un producto adicional para los turistas. Nosotros pagamos IVA e impoconsumo y va generar bastante alza en los productos", señaló Jiménez.



Cristina Vanegas, de Caseteja, empresa que hace helados de hormigas culonas, explicó que, se verán seriamente afectados porque de hecho este alimento ya es costoso.



Aseguró que el proceso de la hormiga es artesanal y manual, sin conservantes y natural, lo cual no se debió catalogarse entre productos ultra procesados.



"Los insumos van a subir, y esos productos van a quedar gravados, es un producto costoso, tiene su proceso, ya las hormigas son caros, el transporte se ha subido 12 mil a 200 mil , se afecta las ventas,



Describió que el animal se recoge de la tierra y tiene un proceso demorado de tostado con leña y solo se le agrega sal.



"Se recogen de la tierra, se le quitan las alas, el pico y las patas, al día siguiente se tostan, es un proceso lento para que no se dañen, luego se congelan, se le echa la sal, y a medida que se van vendiendo todo con leña, es un proceso que dura mucho tiempo haciéndolo", puntualizó.