El Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) Metrolínea anunció que ajustará su horario en el área metropolitana de Bucaramanga los días 25 de diciembre de 2021 y 1 de enero de 2022.



El horario que irá de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., por lo que pidieron a los usuarios ajustar sus jornadas.



​Los primeros despachos de las rutas troncales, pretrocanles y alimentadoras iniciarán a las 8:00 a.m. Y los últimos despachos se iniciarán sobre las 7:00 p.m., de tal manera que a las 8:00 p.m. se haya cerrado la operación en su totalidad.



“Sabemos que muchos usuarios requieren movilizarse en estos dos días feriados para cumplir con sus labores o realizar diligencias personales, por ello el Sistema operará con un ajuste en el horario de servicio. Invitamos a las empresas u organizaciones para que ajusten sus horarios y así les permitan a sus colaboradores cumplir con las jornadas”, indicó la gerente de Metrolínea, Emilcen Jaimes Caballero.



Todas las rutas que están en operación ofrecerán su servicio excepto la ruta AP14 (E. Provenza Occidental-La Ladrillera). Para los usuarios de este sector se contará con el servicio de la ruta AP3, indicaron desde Metrolínea.



A partir del día 26 de diciembre y 2 de enero la operación retornará a su horario habitual con inicio a las 4:45 a.m. y cierre total a las 10:00 p.m.



