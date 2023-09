Horacio José Serpa, exsenador y hoy candidato a la Alcaldía de Bucaramanga por el movimiento con la coalición ‘Serpa la Gente’, con el aval del Partido Liberal y coaval de En Marcha, no podría votar en la ciudad en la que quiere convertirse en mandatario.



Puede leer: ¿Campaña sucia? denuncian robo de publicidad entre candidatos a Alcaldía de Bucaramanga



En las últimas horas, se conoció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó la inscripción de su cédula, junto a otros 986 documentos en Bucaramanga, por presunta trashumancia.

Ante esta información, el hijo del político Horacio Serpa -quien ya falleció-, indicó que apelará esta decisión del CNE.



Además, dijo que espera que esta misma semana quede solucionada la opción de poder ejercer su voto en Bucaramanga. Explicó que no cambió de Adres (Administradora de ​los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) por el calendario escolar de sus hijos.



"Me enteré de la resolución y voy a interponer un recurso y espero que la situación quede subsanada esta misma semana, la verdad no había hecho el cambio de Adres a Bucaramanga porque los niños seguían en calendario escolar y proteger la salud de mis hijos era la prioridad, pero por supuesto ya vamos a entregar la documentación que se requiera y espero que quede subsana esta situación”, explicó Horacio José Serpa.



Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO- Bucaramanga​