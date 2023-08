Un señor de aproximadamente 33 años se salvó de morir luego de que iba a ser robado por un sujeto en San Gil, tras sacar una alta suma de dinero de un banco del municipio.



En video se evidenció que la víctima que estaba en el carro fue intimidada por el delincuente con la pistola en su frente, se salvó en ese momento porque el gatillo no le funcionó.



Puede leer: Video: hombre se salva de ser asesinado porque al sicario le falló la pistola dos veces



Quien iba a cometer el fleteo intentó varias veces disparar y le falló el arma. El señor de 33 años aprovechó ese momento para encender su vehículo y huir.

A un primo en San Gil por poco lo mata un ladrón al que, gracias a Dios, se le trabó la pistola. El delincuente iba a robarle una plata que acababa de retirar de @Bancolombia. Estimados @MAguilarHurtado @PoliciaStander busquemos a estos asesinos en potencia. pic.twitter.com/PFMuXKoqri — Julián Mejía (@JulianMejiaPil) August 1, 2023

Me dice: entrégueme la plata, yo le contesto que no llevo plata, y accionó el arma, la bala no sale, se le traba la pistola, el delincuente vuelve y carga la pistola FACEBOOK

TWITTER

"Subo los vidrios que los traía abiertos, en ese momento el delincuente se acerca con una pistola de fuego, me apunta a la cabeza, el sujeto me dice: 'entrégueme la plata', yo le contesto que, 'no llevo plat'a, y accionó el arma y gracias a Dios, la bala no sale. Se le traba la pistola, el delincuente vuelve y carga la pistola, me grita en varias ocasiones que le entregue el bolso con la plata, yo no accedo, me sigue apuntando con la pistola en la cara, logro reaccionar y salgo en el carro", relató la víctima.



Contó que ya se interpuso la denuncia en la Fiscalía y pide agilizar el proceso, y revisar las cámaras de seguridad para evidenciar desde dónde lo siguen para cometer el fleteo.



Además, invitó a quienes han pasado por estos momentos de pánico a denunciar, para que haya justicia con estas personas que estarían generando miedo en San Gil.



Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de - EL TIEMPO - Bucaramanga.