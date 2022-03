Una familia de Barrancabermeja, en Santander, vive una alarmante situación tras recibir la factura de la luz de su casa por un valor de 276 millones de pesos.



Además del insólito precio por el que llegó su recibo, la familia denuncia que la situación es aún más extraña, pues hace un tiempo instalaron paneles solares para disminuir el consumo de energía y, en consecuencia, el valor a pagar por el servicio.

La denuncia

La denuncia fue recogida por el periodista Juan Jacobo Lozano.



Ademar Miranda, padre de la familia afectada, narró que la factura llegó hace unos días por un valor de 276.076.805 pesos, una cifra alarmante si se tiene en cuenta que el recibo no solía superar los 200.000 pesos.



“Estamos realmente sorprendidos porque cómo vamos a pagar una cifra tan gigantesca como esta. Nosotros somos simplemente una familia”, afirmó.



Miranda aseguró que no tiene sentido el valor cobrado por la Electrificadora de Santander teniendo en cuenta que en su familia solo conviven tres personas, por lo que no podrían haber gastado dicha cantidad de energía.

Paneles solares instalados por la familia en Barrancabermeja. Foto: Captura de pantalla Twitter @jacobolozano

A esto se suma que desde septiembre de 2021 instalaron varios paneles solares para disminuir el consumo de luz en el hogar.



“Contamos con dos servicios de energía, el de la electrificadora y la que generamos a través de una cantidad de paneles solares que mi señora compró e hizo instalar para disminuir precisamente la cuenta de energía”, contó Miranda.



El afectado aseguró que la Electrificadora parece querer castigar a quienes instalan paneles solares, lo que explicaría el cobro tan elevado.



“Pareciera que la Electrificadora de Santander (ESSA) quisiera castigar a todo aquel que instala paneles solares y que busca proteger al medio ambiente. Lo que nosotros hicimos es una inversión importante y buscamos ahorrar costos en la energía y esta es nuestra meta”, afirmó a ‘La Fm’.



Miranda contó que ya interpusieron un derecho de petición a la Electrificadora de Santander para que se les explique qué están cobrando en la factura.



Según Miranda, la empresa afirmó que ya está solucionando y que pronto responderá a los pedidos sobre la cuenta del servicio de energía de su casa.



#QuéTalEsto | Por $276 millones le llegó el recibo de la luz a Ademar Miranda, un ciudadano de Barrancabermeja. Lo irónico del caso es que el empresario tiene paneles solares en su casa desde septiembre de 2021 para ahorrar energía. pic.twitter.com/8NHumB6Et3 — Juan Jacobo Lozano (@jacobolozano) March 22, 2022

