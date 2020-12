Capturan a hombre que atacó y encerró en un baño a su pareja

El hombre, identificado como Samuel Galván Rojas llegó a un establecimiento comercial que su pareja acababa de inaugurar y la habría golpeado, y agredido con arma blanca, dejándola gravemente herida.

"Una vez cometido el hecho, la víctima logró salir del baño donde la habría dejado encerrada el presunto agresor, para pedir ayuda. De acuerdo con la investigación, se pudo determinar que el procesado en varias oportunidades amenazó a la mujer por no querer volver con él", indicaron desde la Fiscalía en un comunicado.



(Le puede interesar: El pacto entre paisas para que no los tocara la Guerra de los Mil Días)



El presunto victimario fue capturado el pasado 11 de diciembre en Barrancabermeja, once meses después de haberse registrado el hecho.



Un juez con función de control de garantías le dio medida de aseguramiento intramuros por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

BUCARAMANGA