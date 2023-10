Hombre se desplomó y falleció en reconocido parque de Bucaramanga, su esposa habló

Ciudadanos que paseaban por el parque San Pío de Bucaramanga se llevaron un gran susto al ver un cuerpo tendido en el piso, se trataba de un hombre de 60 años de edad que se desplomó y murió enseguida.



Al parecer, no estaba acompañado y la comunidad fue quien llamó a las autoridades para que recogieran el cadáver.

Pastor Hernández Arias es la identificación de la víctima quien vestía con un jean y camisa gris.



Aún no han determinado las causas de su muerte, pero, al parecer, Hernández presentó un infarto.



Su esposa relató que sufría de depresión y trastornos mentales.



"Al llegar al sitio se verifica que esta persona no tenía signos vitales, no se observa algún tipo de violencia en su cuerpo. Al parecer por causas naturales falleció el ciudadano en este sitio. La esposa de la víctima manifestó que su esposo sufría de trastornos mentales y depresión por lo que estaba medicado, pero desde hace varios días no se estaba tomando la medicina”, informó la Policía de Bucaramanga a través del CAI.





Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO- Bucaramanga