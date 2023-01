El 24 de enero se cumple un mes de la muerte de Héctor Fernando Amariz Nova, de tan solo 33 años, quien recibió tres impactos de arma blanca luego de una riña con alias "Richi" en Girón. La pelea fue un total acto de intolerancia, en video se evidenció que el agresor se tropezó y sin querer le tumbó el casco de la víctima fatal.



En contexto: Hombre mató a otro por tropezarse sin querer en un andén y tumbarle el casco



Héctor agrede fuertemente al señor que caminaba y el capítulo terminó en tragedia porque alias Richi, sin controlarse y se presume que, por querer defenderse, lo atacó con arma blanca.

Un hombre se atraviesa sin querer y tumba el casco de otra persona, esto desató una discusión que en medio de la intolerancia terminó en homicidio. El señor del casco murió. Dónde está nuestro nivel de paciencia? pic.twitter.com/8TZvVwCgl8 — Mely Múnera (@MelyMunera) December 26, 2022

Exigen justicia: no hay capturas

Ese día era 24 de diciembre y Héctor le iba a contar a toda su familia que le había propuesto matrimonio a su novia con la que ya convivía desde tres años. Esa noticia nunca pudo entregarse, porque su familia pasó la navidad en una entidad médica en donde los médicos anunciaron que Amariz murió tras las heridas de la riña.



Desde ese momento, la Policía del área metropolitana y la Fiscalía, anunciaron que se tenía plenamente identificado al agresor y que pronto se generaría la captura. Pues, ya pasaron 30 días y las autoridades no tienen el paradero de alias Richi.



Puede leer: Hombre asesinado en Girón por tumbarle el casco propuso matrimonio hace 15 días

​

Sofía Pacheco, abogada y quien iba a ser la futura esposa de Héctor, está exigiendo justicia y pidiendo celeridad a los entes encargados para que den con el paradero del agresor.



"La persona no ha sido detenida, está plenamente identificada, pedimos celeridad, no fue en flagrancia, pero tenemos la evidencia y con eso basta para identificarlo y darle captura. No se ha hecho audiencia del caso", relató en medio de lágrimas.

Salió a comprar un forro de celular y nunca regresó

Él se despidió de mí, me hizo con la mano "chao" y a las 5: 45 me llaman de la clínica de Girón, que me vaya rápido porque estaba grave. Llegué a la clínica, lo tenían en cirugía. FACEBOOK

TWITTER

Sofía Pacheco relató en EL TIEMPO que el pasado 24 de diciembre Héctor salió de compras con su sobrina, le dijo que iba a regalarle un forro para el celular y que no demoraba.



Fue así como ella de lejos le dijo: "adiós", pero nunca espero que a las 5:45p.m. la llamaran para que se dirigiera a la clínica porque su comprometido se debatía entre la vida y la muerte.



Con lágrimas relató que ya estando en la clínica los doctores le decían que estaba muy grave, que estaba en cirugía, porque había un daño en la arteria y no daban mucha esperanza. Minutos después, en esa noche de Navidad, le confirmaron que había fallecido.



Puede leer: Atento viajero: todas las vías a la Costa en Santander están bloqueadas



"Fue a hacer compras de navidad, 3:40 de la tarde, compartimos juntos, voy a peluquearme, ya regreso, me dijo, me llamó cuando estaba en la peluquería, llegó a la casa, la sobrina, le pidió el favor de comprar un forro de celular. Él se despidió de mí, me hizo con la mano "chao" y a las 5:30, era él, yo le devolví la llamada, y tal vez estaba en la pelea; a las5: 45 me llaman de la clínica de Girón, que me vaya rápido porque estaba grave. Llegué a la clínica, lo tenían en cirugía, me decían que estaba grave, fueron tres heridas, una le cortó la arteria, había sangrado mucho", describió.

Se casaban el 23 de enero

Su novia relató que, para hoy, 23 de enero, estaba organizado el matrimonio, iba a hacerse en una notaría en Girón y posteriormente se iban a vivir a Bogotá.



"El 24 iba a reunir la familia, a todos los iba a reunir para anunciarles que se iban a casar, tenía una sorpresa que yo tampoco sabía. Nos íbamos a casar en una notaría de Girón. Nos casábamos hoy porque nos íbamos a vivir a Bogotá, es un dolor muy grande lo que siento, quiero que la Fiscalía agilice el proceso de la captura de este señor, no puede quedar en la impunidad, más de tres años vivía con él", relató en medio de lágrimas.