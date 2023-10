Extraña muerte de hombre en Floridablanca, su novia lo encontró tendido en su cama

Luis Alfredo Ramírez Duarte, un carpintero de 36 años fue encontrado sin vida al interior de su apartamento ubicado en la carrera 31 con calle 193, en el barrio Villa Jardín, en Floridablanca.



Puede leer: Aterrador: docente habría violado a estudiante y la dejó embarazada en Santander

​

Su pareja sentimental fue quien encontró el cuerpo del joven en su habitación. Según el relato de las autoridades, la novia no tenía razón de Luis desde el 11 de octubre, intentó comunicarse varias veces por celular, pero no le contestaba.

Al ver que no atendía sus llamadas se dirigió al apartamento y vecinos le ayudaron abrir la puerta y fue ahí que encontró el cadáver. Al principio llamaron a una ambulancia, pero le confirmaron que ya no tenía signos vitales.



El hombre de 36 años no tenía signos de violencia en su cuerpo, pero el caso fue remitido a Fiscalía y Medicina Legal determinará cuáles fueron las causas reales de su deceso.



"La víctima estaba recibiendo tratamiento ya que padecía de cálculos en los riñones y consumía tramadol en gotas para controlar el dolor regularmente", dice el reporte oficial.



Algo mismo sucedió en días anteriores, pero en Bucaramanga con una mujer que apareció con ropa interior en su cama sin signos vitales.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.