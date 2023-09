En la noche del 26 de septiembre la comunidad del barrio La Universidad, en Bucaramanga, reportó que un hombre estaba en estado de inconciencia al interior de un carro campero rojo con placas ICG125, en la carrera 26A con calle 11.



Al llegar las autoridades se encontraron con el cadáver de Javier Peña, un señor de 38 años de edad. Lamentablemente, el hombre ya no tenía signos vitales. ​

Aún se desconocen las causas de su muerte, pues no tenía signos de violencia en su cuerpo. La única pista que había en el vehículo es que portaba unos cigarrillos y, al parecer, sustancias psicoactivas.



Por ahora, su muerte es un misterio y será Medicina legal la que determine las causas de su deceso.



"La patrulla procede a hacer el llamado de este ciudadano el cual no responde y al verificar, no cuenta con signos vitales. Es de resaltar que esta persona se encuentra dentro del vehículo, donde se observa cajetillas de cigarrillos y una bolsa la cual, al parecer en su interior contenía sustancia estupefaciente", dice el reporte de la Policía.





MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.