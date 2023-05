El hijo de Rodolfo Hernández, Mauricio Hernández, uno de los cuatro hijos del empresario y político santandereano, denunció a través de sus redes sociales haber sido agredido por un hombre que aseguró estar indignado por la derrota de su padre ante Gustavo Petro.

El hecho se habría registrado cuando Mauricio se encontraba en un restaurante con su pareja, según la denuncia.



A través de un video difundido en sus redes sociales, Mauricio denunció que el hombre se acercó a decirle que habían vendido el país.



"Yo le dije que no había argumento para que lo dijera, no era oportuno decirlo, lo entendí. Sin embargo, él me agredió, porque, no sé, y aquí está la consecuencia, un golpe en la cara y ya, esto es Colombia", explica Mauricio.



Con la notable afectación de su ojo derecho, el hijo del exalcalde de Bucaramanga no indicó que hubiera algún recurso ante las autoridades por los hechos ocurridos.



"Defiendo a mi papá con sus ideales, su filosofía. Y a Colombia le quiero decir que no, él no vendió el país, él hizo lo que pudo, hizo lo que pudo hacer. Pero bueno, esos son los sentimientos de algunos de los colombianos, no importa, que Dios los bendiga”, dijo en el video.

Por el momento, se desconocen pronunciamientos por parte del excandidato a la presidencia Rodolfo Hernández sobre estos hechos.



BUCARAMANGA

