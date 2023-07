Héctor Mantilla, quien fue alcalde de Floridablanca y se dio a conocer por tumbar las 'fotomultas' en la ciudad dulce, se lanzará como candidato a la Gobernación de Santander.



En sus redes sociales anunció que tiene el coaval y apoyo del Partido de la U, y En Marcha, pero, a este tren se sumaría el clan Aguilar. En las últimas publicaciones que hizo en Instagram el coronel y hoy condenado por parapolítica, Hugo Aguilar, muestra el fiel apoyo que le brindará al exmandatario.

"Soy candidato independiente, nunca he hablado con él, no me hipoteco, ni me vendo, no he hecho ningún compromiso, este proceso es independiente, son bienvenidos todos, contra la mediocridad FACEBOOK

En una historia de Instagram compartió un reel que hizo Santander en grande, un movimiento político que respalda a Héctor Mantilla.



Además de esta publicación, Luís José Aguilar, otro hijo de Hugo Aguilar, tanto en Twitter como en Instagram, dijo abiertamente que apoya al exalcalde de Floridablanca.



Ante esta revelación dijo Mantilla que, "nunca ha hablado con el coronel". Recalcó que no se venderá, ni se hipotecará, pero dejó claro que están bienvenidos todos los que quieran mejorar el departamento.



"Soy candidato independiente, no puedo responderlo, nunca he hablado con él, no me hipoteco, ni me vendo, no puedo responder si familiares dirigentes están pidiendo adherir a esta campaña, no he hecho ningún compromiso, no soy político de nadie, este proceso es independiente, son bienvenidos todos, contra la mediocridad, siempre tengan claro que el candidato no se sacrifica, bienvenidos todos". ​

