Harán pruebas a familia del hombre que murió por covid-19 en un parque

La muerte de un hombre de 60 años en el parque Romero de Bucaramanga por coronavirus, tiene en alerta a las autoridades locales.

Este hombre murió el pasado 17 de abril en su lugar de trabajo. Se dedicaba a hacer arreglos florales en el parque Romero, ubicado frente al cementerio Central en la calle 45 con carrera 12 de Bucaramanga.



El levantamiento del cuerpo se demoró más de tres horas, según confirmó un familiar de este hombre que según el Instituto Nacional de Salud padecía de problemas cardíacos y desnutrición, sin embargo, este familiar indica que nunca manifestó dolencias.(Amplíe la información: Hombre murió en un parque sin saber que estaba contagiado de covid-19)

"Me llamaron a avisarme de la muerte, yo llegué rápido al parque pero no nos dejaron acercarnos al cuerpo, nos dijeron que le había dado un infarto. Se lo llevaron como a las tres horas y nos dijeron que al otro día lo iban a cremar", indicó el familiar.



La familia no pudo hacerle velación ni entierro.



El hombre tenía una vivienda que es de su familia, ubicada cerca al parque donde murió y allí vivía en un cuarto, las demás habitaciones las tenía arrendadas. No vivía con nadie de su familia, no tenía hijos y enviudó hace varios años.



(Lea también: Confirman el contagio de covid-19 de tres médicos en Santander)



Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, anunció que "la secretaría de Salud del departamento estaba realizando una investigación con la población fallecida en Santander, cuando descubrieron que las causas del deceso de un hombre de 60 años había sido por covid-19”.

Este hombre no reportó síntomas relacionados con el virus. Luego de conocerse que su prueba dio positivo para covid-19, las autoridades de salud contactaron a siete familiares que habrían tenido contacto con el fallecido para realizar la prueba.



"Ya nos llamaron a siete miembros de la familia y nos dijeron que venían a hacernos la prueba durante este jueves 23 de abril", dijo uno de los familiares.





Un equipo de investigación élite de la secretaría de Salud de Santander está investigando el nexo epidemiológico para verificar cómo se habría contagiado este hombre.





BUCARAMANGA