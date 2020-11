Halloween atípico dejó sancionados por violar medidas en las ciudades 

Las ciudades del país vivieron en la noche de este 31 de octubre un Halloween atípico en plena pandemia.



La mayoría de gobiernos locales decretaron toque de queda y ley seca.



En el caso de Bogotá, la Alcaldía no decretó toque de queda ni ley seca, pero sí emitió recomendaciones a los ciudadanos. Entre ellas estaba la restricción de fiestas clandestinas y no salir a pedir dulces a la calle o centros comerciales.



Por el norte de Bogotá se registraron caravanas de carros y motos que llevaban a conductores y copilotos disfrazados. Avanzaron por la calle 127, con música a todo volumen.



La Policía Metropolitana de Bogotá condujo a 115 menores de edad a comisarías de familia, muchos de ellos encontrados en fiestas clandestinas, y sorprendieron a 2.500 personas incumpliendo las normas.



Uno de los departamentos que tenía más restricciones era Antioquia. Medellín, como los otros 124 municipios antioqueños, tenía medidas como el toque de queda desde las 10 de la noche para mayores de edad, toque de queda continuo para menores de edad desde el viernes y ley seca para todo el puente festivo.



De acuerdo con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en la noche de Halloween se presentaron 182 reuniones familiares dentro de las residencias, donde fue necesaria la intervención policial. En la noche del 31 se realizaron 344 comparendos a las personas por diferentes contravenciones en los 10 municipios del Valle de Aburrá, incluyendo a Medellín, que sumados a los del viernes acumulan un total de 634 comparendos por violación a normas existentes en el Código Nacional de Policía y Convivencia.



En Cartagena, en varios barrios las comunidades no respetaron las medidas dictadas por las autoridades para este puente festivo.



Pese a que está prohibida la circulación de menores de edad en la calles, en medio de la pandemia, muchas familias y niños disfrazados salieron durante la noche del 31 de octubre a pedir dulces. Según el Distrito, fueron cerrados dos establecimientos de comercio y sancionados 10 músicos raperos con comparendos, en operativos de control realizados en la avenida Pedro de Heredia, transversal 54 y el Centro Histórico.

En Valle del Cauca, pese a las restricciones, las autoridades intervinieron caravanas de personas motorizadas y desarticularon fiestas masivas y clandestinas.



Las autoridades inmovilizaron 130 vehículos y sorprendieron a 200 menores de edad en una vivienda consumiendo licor. “La vivienda la dividieron en tres pisos y en cada uno de ellos tenían una música distinta, había venta de licor y de comida”, indicó el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, Jimmy Dranguet



