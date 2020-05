Transportadores intermunicipales anuncian movilización nacional

Con banderas rojas en los buses (en donde sólo irá el conductor) las empresas de transporte intermunicipal de todo el país se movilizarán mañana para solicitar al Gobierno Nacional que se reactive el transporte de pasajeros por tierra.

La movilización, que dará inicio a las 7:00 a.m., partirá desde las principales terminales de transporte en el país, pasando por las alcaldías y regresando a su punto de inicio. Sin embargo, el gerente de Copetran, Mauricio Atuesta, dejó en claro que no están pensando en hacer paro “de ningún tipo”.



El gremio de transportadores asegura que sus pérdidas diarias desde hace dos meses ascienden a los $7.000 millones, lo cual tiene afectadas a cerca de 1 millón de familias en todo el país que dependen económicamente de este sector.



La preocupación de los más de 70 mil conductores y 50 mil pequeños propietarios de estos vehículos, es que el Gobierno Nacional no dio luz verde para reactivar luz verde el próximo 1 de junio, como sí lo harán muchos otros sectores de la economía. “Nos dijeron que posiblemente hasta el 30 de junio y bajo unas condiciones muy complicadas, eso inevitablemente nos va a llevar a la quiebra” aseguró Atuesta.



Actualmente, son apenas alrededor de 50 buses semanales que transportan pasajeros entre las diferentes ciudades del país, un servicio que se presta únicamente bajo estrictos protocolos de bioseguridad para personas que cumplen con las excepciones decretadas por el Gobierno Nacional para poder viajar. Sin embargo, para las empresas de transporte estos viajes no generan mayores utilidades. “Sólo en Santander, en una época normal, se salían 300 buses a la semana” cuenta con angustia el gerente de Copetran.



Los gerentes de estas empresas dan cuenta de que si no se le presta atención a la reactivación de este gremio, lo más probable es que tengan que declarar sus empresas en quiebra, pues no tendrían cómo pagarle ni a conductores ni a otros empleados. “Esto es un tema que tiene muy angustiados a los gerentes de las compañías, inversionistas, pequeños propietarios que invirtieron todo su capital en comprar un bus y ahora le deben todo al banco y no van a tener con qué pagar(…)no hemos visto desde ningún punto de vista la ayuda desde el Gobierno Nacional” denuncia Atuesta.



Muchas empresas de transporte intermunicipal ya han tenido que suspender varios contratos de sus empleados, algunos incluso han sido enviados a licencias no remuneradas por la incapacidad de solventar estas nóminas. Este sector, que moviliza anualmente cerca de 550 millones de pasajeros (14 veces más que el transporte aéreo) no logra explicarse porqué se han anunciado ayudas para algunas aerolíneas por parte del Gobierno Nacional, y no para ellos que generan más empleo en el país.



